NYT: При Трампе прекращение огня потеряло смысл

Tекст: Мария Иванова

Концепция прекращения огня утратила свой традиционный смысл в эпоху президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.

По мнению аналитиков, перемирия стали самостоятельным продуктом для управления медийными циклами, в то время как боевые действия на Украине продолжаются без остановки.

«То, что здесь происходит, – это фокус на подмножестве вирусных моментов, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам», – заявил профессор Института международных исследований мира имени Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

В ходе поддержанного главой Белого дома трехдневного перемирия боестолкновения на фронте не прекращались, а в результате ударов на Украине погибли 12 мирных жителей, отмечает издание.

Отрыв перемирий от мирных процессов наблюдается и на Ближнем Востоке. Джоши отмечает, что успешный мирный процесс требует в среднем более четырех лет технической работы, тогда как недавнее перемирие на Украине было лишено независимого контроля и политической основы.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США приостановлены на несколько месяцев.

Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман связывает эту тенденцию с нехваткой терпения в Белом доме к сложной дипломатической работе.

По его словам, для президента США прекращение огня приравнивается к миру, что отодвигает на второй план опытных чиновников ради громких заголовков.

