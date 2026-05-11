Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал
В свете новой информации на Украине о расследовании вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского, имя которого не называют, но все знают, спецпредставителю президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву стало интересно, как поведет себя украинская пресса в данном случае.
«Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал на Украине – даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» – написал он в социальной сети X.
К посту Дмитриев приложил ссылку на сообщение о том, что Андрей Ермак официально обвиняется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования по делу о коррупции.
«Какое сообщение несут эти двойные стандарты СМИ?» – задается глава РФПИ риторическим вопросом.
Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.
Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.