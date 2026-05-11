Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал

Tекст: Катерина Туманова

«Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал на Украине – даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» – написал он в социальной сети X.

К посту Дмитриев приложил ссылку на сообщение о том, что Андрей Ермак официально обвиняется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования по делу о коррупции.

«Какое сообщение несут эти двойные стандарты СМИ?» – задается глава РФПИ риторическим вопросом.

Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

