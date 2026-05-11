Россия с 2023 года создала канал по возвращению украинских детей

«Несмотря на активно распространяемую есовской стороной дезинформацию о якобы чинимых Россией препятствиях и нежелании сотрудничать в данном вопросе, процесс воссоединения семей поступательно развивается. С 2023 года организован прямой канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий оперативно решать вопросы в интересах детей», – приводит РИА «Новости» комментарий дипломатов ведомства.

Каждый несовершеннолетний имеет возможность вернуться к родственникам, если они заявят о себе и подтвердят юридические права.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 16 физических лиц и семи организаций, включая педагогов и детские лагеря, обвинив их в депортации украинских детей.

«Рассматриваем подобное… как намеренную попытку политизировать данную чувствительную тему с целью дискредитации политики России в гуманитарной сфере. В действительности никаких «принудительных перемещений и депортаций» украинских детей не было и нет», – подчеркнули дипломаты.

Они в очередной раз заявили, что с первых дней СВО усилия России были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий ради их спасения.

Российское постпредство призвало Евросоюз «прекратить политизацию данного вопроса».

«В государствах-членах ЕС имеют место случаи неправомерного изъятия местными соцслужбами украинских детей у их родителей. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает судьба несовершеннолетних, въехавших в ЕС с Украины без сопровождения в последние годы», – добавили дипломаты.

В российском постпредстве при ЕС добавили, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и высоко ценит посреднические усилия Международного комитета Красного Креста, Ватикана и Катара за логистическое содействие.

«С осени 2025 года к этой важной работе присоединилась первая леди США Меланья Трамп. Считаем недопустимыми любые спекуляции на данную тему, которые могли бы помешать соответствующей гуманитарной работе России и международных партнеров», – подытожили в ведомстве.

