Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.6 комментариев
Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим
Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Американский лидер рассказал о деталях общения с президентом России журналистам в среду, передает ТАСС.
«У нас состоялся очень хороший разговор», – заявил Трамп. По его словам, Путин выразил заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине.
Трамп отметил, что считает такой настрой российского президента положительным знаком.
Напомним, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.