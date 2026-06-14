Tекст: Ольга Иванова

Инициатива министра обороны Михаила Федорова о внедрении обновленного формата контрактов встретила жесткое сопротивление, передает РИА «Новости». Военным предложили служить дополнительные десять месяцев ради получения полугодового отдыха за каждый год в армии. Например, 14 месяцев в пехоте дадут полтора года отсрочки.

Публикация главы ведомства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) собрала сотни гневных откликов. Люди массово жалуются на усталость после долгих лет на фронте. «Я пятый год воюю, мои дети уже выросли без меня, военные как рабы», – написал пользователь Андрей.

Другие комментаторы отмечают запутанность предложенной формулы, которая неизбежно приведет к появлению новых коррупционных схем. Ранее солдаты уже выходили на пикеты в Киеве с требованиями установить понятные сроки демобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине действует с 18 мая 2024 года, однако четкие рамки службы там не прописаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов исключил возможность массовой демобилизации украинских военнослужащих из-за низких темпов призыва.

Незадолго до этого закованный в цепи боец украинской армии вышел на центральную площадь Киева с требованием права на отдых.

Весной министерство обороны Украины изучило возможность почти полной отмены брони от мобилизации для граждан вне оборонной сферы.