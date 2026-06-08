Tекст: Вера Басилая

Одиночный пикет на площади Независимости в Киеве организовал действующий солдат Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) опубликовал фотографию участника протеста.

«На площадь Независимости вышел военный в кандалах. Цель этой акции – напомнить, что люди в армии не рабы, они должны знать, когда они смогут вернуться к своим семьям, демобилизоваться из армии», – написал парламентарий.

Депутат отметил, что проблема назрела давно, однако власти отказываются проводить демобилизацию. Обещанная реформа армии затягивается, вызывая недовольство среди населения.

С февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация, правила которой были серьезно ужесточены. Жесткие действия сотрудников военкоматов вызывают резко негативную реакцию в обществе. При этом армия по-прежнему испытывает дефицит личного состава, а командиры фиксируют крайне низкую мотивацию новобранцев.

Родственники военнослужащих регулярно проводят пикеты с требованием обозначить четкие сроки службы.

В апреле текущего года украинские власти захотели ужесточить призыв под предлогом введения фиксированных сроков службы.

Несколько дней назад сотрудники киевского военкомата насильно мобилизовали снятого с учета инвалида.