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Военный ВСУ в цепях устроил акцию протеста в центре Киева
Закованный в цепи боец украинской армии вышел на центральную площадь Киева, требуя решить проблему длительного нахождения солдат на передовой без права на отдых.
Одиночный пикет на площади Независимости в Киеве организовал действующий солдат Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) опубликовал фотографию участника протеста.
«На площадь Независимости вышел военный в кандалах. Цель этой акции – напомнить, что люди в армии не рабы, они должны знать, когда они смогут вернуться к своим семьям, демобилизоваться из армии», – написал парламентарий.
Депутат отметил, что проблема назрела давно, однако власти отказываются проводить демобилизацию. Обещанная реформа армии затягивается, вызывая недовольство среди населения.
С февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация, правила которой были серьезно ужесточены. Жесткие действия сотрудников военкоматов вызывают резко негативную реакцию в обществе. При этом армия по-прежнему испытывает дефицит личного состава, а командиры фиксируют крайне низкую мотивацию новобранцев.
Родственники военнослужащих регулярно проводят пикеты с требованием обозначить четкие сроки службы.
В апреле текущего года украинские власти захотели ужесточить призыв под предлогом введения фиксированных сроков службы.
Несколько дней назад сотрудники киевского военкомата насильно мобилизовали снятого с учета инвалида.