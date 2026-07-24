Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Минобрнауки предложило перевести процесс поступления в вузы в онлайн-формат
Минобрнауки предложило создать платформу «Университеты», с помощью которой абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выступило с инициативой создания цифровой платформы «Университеты», которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в высшие учебные заведения в онлайн-формате, передает РИА «Новости».
Соответствующий проект правительственного постановления уже разработан ведомством.
Эксперимент по созданию, тестированию и внедрению новой системы планируется провести в период с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. Ожидается, что платформа обеспечит не только полный цикл зачисления, но и подтверждение факта обучения, заселение в общежития, а также работу с различными цифровыми документами студентов.
Кроме того, функционал платформы будет включать персональные рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Разработчики также планируют внедрить типовые облачные решения для организации приемных кампаний, управления кампусами и мониторинга эффективности работы вузов. Участие образовательных учреждений в данном эксперименте предполагается исключительно на добровольной основе.
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