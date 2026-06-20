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Приемная кампания началась в российских вузах
В российских вузах с 20 июня открывается приемная кампания, сообщили в Минобрнауки России.
«20 июня – единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Абитуриентам доступны свыше 620 тыс. бюджетных мест, при этом целевая квота превышает 83 тыс. Больше всего целевых мест выделено на направления медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. Впервые целевой прием полностью детализирован по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства.
Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или по почте, уточнили в министерстве. Требуются документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, а также бумаги, подтверждающие особые права и индивидуальные достижения поступающего. Нововведением кампании станет «день тишины», когда менять заявления и согласие на зачисление в дни издания приказов будет нельзя.
Для выпускников колледжей и техникумов правила тоже изменились: внутренние экзамены они сдают только при продолжении обучения по профилю, соответствие которого определяет университет.
Сроки приема документов зависят от уровня образования и источника финансирования. Для поступающих по ЕГЭ на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится 25 июля, на платные места по этим программам – 20 сентября. На бюджетные места магистратуры и специализированного высшего образования прием продолжится до 20 августа, на платные места этих уровней – до 20 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки в 2026 году ввело «день тишины» в период приемной кампании, ограничив возможность абитуриентов менять заявления в день издания приказов о зачислении.
Юрист Иван Курбаков заявил о праве абитуриентов участвовать в конкурсе без оригиналов документов и направлять заявления одновременно в пять вузов. Осенью Минобрнауки подготовило проект новых правил приема в вузы на 2026 год с уточнением целевых квот и ограничением внутренних экзаменов для выпускников колледжей только случаями совпадения профиля обучения.