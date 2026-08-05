Бразилия понизила уровень дипломатических отношений с Аргентиной

Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

Tекст: Катерина Туманова

«Правительство Бразилии во вторник приняло решение не отправлять посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с правительством Хавьера Милея до уровня временного поверенного в делах», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканал CNN Brasil.

О решении уведомили аргентинского посла в Бразилиа Даниэля Раймонди, которому также вручили ноту протеста.

Причиной дипломатического обострения стали выступления Милея 25 июля в Сан-Паулу. На съезде Либеральной партии Бразилии аргентинский лидер подверг критике политику президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и допустил грубые высказывания в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.

После этого бразильский МИД отозвал посла Бителли для консультаций, однако Милей продолжил критиковать бразильское руководство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аргентинские юристы подали уголовный иск против Хавьера Милея из-за растраты госсредств на поездку в Бразилию. Аргентина решила выдворять иностранцев за оскорбление граждан страны.