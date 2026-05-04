В России заблокировали продажу партии воды Baikal pearl

Система «Честный знак» приостановила продажу 112 тыс. бутылок воды Baikal pearl
По требованию Роспотребнадзора в рознице и онлайн-магазинах приостановлена реализация крупной партии природной питьевой воды Baikal pearl из-за возможной угрозы здоровью потребителей.
Государственная система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 112 тыс. бутылок питьевой воды Baikal pearl, передает РИА «Новости».
Ограничения коснулись продукции в стеклянной таре объемом 0,53 литра, произведенной АО «Байкалси Кампани».
«По поручению Роспотребнадзора государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию 112 тыс. бутылок природной питьевой воды Baikal pearl в рознице и в онлайн-каналах», – сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий.
Под запрет попала партия с датой розлива 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027 года. Роспотребнадзор отметил необходимость срочных мер для предотвращения возможного вреда здоровью граждан.
До получения официального разрешения ведомства отгрузка и продажа этой минеральной воды полностью исключены. В конце апреля аналогичные меры были приняты в отношении 1,4 млн бутылок воды «Джермук» из-за превышения содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов.
Бблагодаря системе маркировки в магазинах России заблокировали 2,5 млрд товаров.