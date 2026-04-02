Производитель ракет «Фламинго» заявил о планах ударить по Москве

Производитель ракет «Фламинго» объявил о намерении запустить по Москве 30 ракет

Tекст: Вера Басилая

Совладелец компании Fire Point Денис Штильман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) заявил о планах запустить по Москве 30 новых баллистических ракет, передает «Газета.Ru».

«Надо наносить удары. 20–30 ракет запустить», – сказал Штильман.

Он добавил, что новые баллистические ракеты планируется подготовить к середине 2026 года. Разработка «Фламинго» – одна из последних украинских инициатив в области ракетостроения. По словам экспертов, ракеты способны поражать цели на расстоянии до 3 тыс. км и напоминают британскую FP-5.

Ранее 21 февраля Вооруженные силы Украины применили ракеты «Фламинго» для атаки на российские регионы. Тогда российские военные сбили пять крылатых ракет большой дальности.

В коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал ракету «Фламинго» по сути британской разработкой FP-5 с радиусом действия до Москвы и Урала.

Вооруженные силы России нанесли удары по месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах на Украине.

Российские комплексы «Панцирь-С» справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго».