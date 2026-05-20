Вице-премьер Григоренко рассказал о новом ударе по телефонным мошенникам

«Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро «избавиться» от симки, которую он использовал во вред людям», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

Он уточнил, что для добросовестных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи.

«Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте», – сказал он.

Масштабный законопроект, включающий маркировку иностранных звонков и создание системы учета банковских карт, прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на май.

Ранее принятые правительством меры уже доказали свою эффективность: в 2025 году число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

