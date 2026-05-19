  Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    В игру против Ле Пен ввели суперзвезду мирового футбола
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти семь млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня

    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти

    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Экономист Юшков: Европейцы приложили руку к усугублению новой фазы энергокризиса

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Полиция Британии начала расследование из-за спящих охранников короля Карла III

    Tекст: Антон Антонов

    Порядка 30 вооруженных сотрудников специализированного отдела полиции, задействованных в охране короля Великобритании Карла III, оказались под следствием, пишет Sun со ссылкой на полицию.

    По данным Sun, «в отношении вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе», передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что под подозрение попали 30 служащих. Некоторых из них дополнительно обвиняют в самовольном оставлении поста сразу после отметки о заступлении на дежурство. Подобная халатность создавала прямую угрозу безопасности монарха.

    Представители Букингемского дворца подтвердили осведомленность о начатом разбирательстве. Однако от дальнейших официальных комментариев по данному инциденту там воздержались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что британская полиция предотвратила террористическую атаку против охраны Карла III в Виндзорском замке.

    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    18 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Bloomberg: Киев перестал понимать позицию США по российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание срока действия американских послаблений на закупку российской нефти сделало непредсказуемой дальнейшую стратегию Вашингтона на фоне удорожания сырья из-за ближневосточного конфликта, отмечает Bloomberg.

    В Киеве сомневаются в позиции Вашингтона по поводу ограничений на российскую нефть, пишет Bloomberg.

    Неясность сохраняется даже после того, как администрация Дональда Трампа отказалась продлевать разрешение на закупку сырья из России. Ранее эти послабления касались партий, уже загруженных на танкеры.

    «Ну я не знаю, чего мы можем ожидать от Соединенных Штатов – это просто наблюдение за ситуацией», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Одновременно на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть выросли, принеся дополнительную выгоду Москве.

    Выступая на встрече министров финансов стран G7 в Париже, Марченко призвал усиливать санкционное давление. Он добавил, что украинская сторона пытается нанести максимальный урон российской экономике и нефтепереработке.

    В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил важность сохранения внимания к украинскому конфликту. На полях саммита представители Берлина и Киева также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для отдельных поставок российской нефти.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы Вашингтона по смягчению данных ограничений.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил отмену санкций против российского сырья после достижения мирного соглашения.

    17 мая 2026, 07:55 • Новости дня
    Daily Mail узнала условия ухода Стармера с поста премьера Британии

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил близким друзьям, что намерен уйти с поста, назвав условием реализации намерения – собственный четкий график принятия решения, сообщил колумнист Дэн Ходжес.

    По его словам, член кабинета министров сказал ему, что Стармер осознает политическую реальность.

    «Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет иметь возможность сделать это достойным образом и способом по своему собственному выбору. Он установит срок», – сказано в статье Daily Mail.

    По словам другого источника Ходжеса в Кабинете министров, до сих пор неясно, когда именно будет сделано объявление об отставке. Некоторые высокопоставленные союзники Стармера призывали его воздержаться от каких-либо заявлений до тех пор, пока не будут получены первые результаты после дополнительных выборов в Мейкерфилде.

    Но один из сторонников премьер-министра заявил автору статьи, что Стармер не собирается рисковать и ждать результатов дополнительных выборов.

    «Это было бы слишком большим личным унижением. Если он подождет, а потом победит [ветеран лейбористской политики и мэр Большого Манчестера Энди] Бёрнем, это будет выглядеть так, как будто он выгнал его с поста», – заявил источник.

    По иронии судьбы, заявление Стармера может подорвать стремление мэра Манчестера вернуться в Вестминстер. По словам одного из высокопоставленных союзников, в лагере Бёрнема предпочитают, чтобы Стармер не делал никаких заявлений до голосования в Мейкерфилде 18 июня.

    «Это будет гораздо более чистый конкурс, если в бюллетене будет Кир Стармер. Энди должен быть в состоянии сказать: «Если ты проголосуешь за меня, я поеду в Вестминстер и вытащу его ради тебя с Даунинг-стрит», – пишет Ходжес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 80 депутатов Лейбористской партии призвали лидера уйти в отставку после потери мандатов на местных выборах. Дмитриев поблагодарил Стармера за объединяющую миры жажду его отставки. Опрос показал, что Стармер не выполнил обещаний британцам.


    18 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости поставок российской нефти от санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Закупки российских углеводородов Нью-Дели не зависят от американских ограничений, заявила на пресс-конференции представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма.

    Представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила: «Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже», передает ТАСС.

    Она добавила, что сделки реализуются исходя из выгоды для нефтяных предприятий. По словам чиновницы, наличие или отсутствие послаблений со стороны Вашингтона никак не скажется на объемах поставок.

    Индийская сторона приложила все необходимые усилия для обеспечения стабильности, поэтому дефицита топлива в государстве нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в давлении на покупателей российской нефти.

    Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы стабильно обеспечивать энергетические потребности Индии.

    В период временного снятия американских санкций индийские компании активизировали закупки сырья по спотовым контрактам.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    18 мая 2026, 01:46 • Новости дня
    Мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Цена увеличилась на 1,24% и достигла 110,62 доллара, передает РИА «Новости».

    Июльские контракты на марку WTI также продемонстрировали заметный рост, прибавив 1,46%. В результате стоимость одного барреля данного сорта составила 102,49 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 114 долларов за баррель. Позже Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до минимума за 35 лет. Немецкое издание Bild спрогнозировало возможный взлет котировок до 200 долларов на фоне ближневосточного кризиса.

    18 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила отметку в 112 долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,6% и достигла 112,09 доллара за баррель, следует из данных торгов.

    Котировки нефти на мировых биржах начали стремительно расти, передает РИА «Новости». Вечером 18 мая стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent увеличилась на 3,6%.

    В результате цена достигла 112,09 доллара за баррель. Этот показатель оказался выше уровня в 112 долларов впервые с пятого мая. Одновременно с этим подорожала и американская марка WTI. Июльские фьючерсы прибавили 3,47%, остановившись на отметке 104,53 доллара.

    Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель. В начале мая котировки достигали отметки 114 долларов на фоне сообщений о ракетной атаке на ОАЭ. Глава британской компании Shell Ваэль Саван сообщил о формировании на мировом рынке дефицита сырья в объеме около одного миллиарда баррелей.

    18 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 111 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

    Цена Brent оказалась выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая. К 05.00 мск рост котировок ускорился до 111,40 доллара за баррель (плюс 1,96%), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов. В начале мая стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о ракетной атаке на ОАЭ поднялась выше 114 долларов за баррель.

    19 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Сечин рассказал о запасах «Роснефти»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская нефтегазовая компания «Роснефть» оценила обеспеченность запасами углеводородов почти на полвека вперед, зафиксировав рост ресурсов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента.

    Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» обеспечена запасами углеводородов почти на полвека, заявил глава корпорации Игорь Сечин в обращении к акционерам в годовом отчете. «За год было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей, а запасы углеводородов на конец периода по российской классификации выросли до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что коэффициент восполнения добычи по международной классификации запасов достиг 122%, при этом компания, по оценке Сечина, обеспечена сырьевой базой почти на 50 лет вперед. Эти выводы сделаны по итогам работы компании за 2025 год.

    Добыча «Роснефти» в 2025 году составила 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,02 млн баррелей в сутки. Глава компании отметил, что в условиях ослабления параметров сделки ОПЕК+ в четвертом квартале компания продемонстрировала одни из самых высоких темпов прироста добычи среди крупнейших мировых нефтяных игроков.

    Объем добычи жидких углеводородов за прошлый год достиг 181,1 млн тонн. Добыча газа составила 79,6 млрд кубометров, следует из годового отчета компании.

    Ранее Сечин анонсировал запуск технологии синтетической нефти, а вице-премьер Александр Новак заявил о запасах нефти в России на 62 года при текущих темпах добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Российской энергетической неделе пообещали сохранение обеспеченности России нефтью на 50 лет, газом на 70 лет и углем на 100 лет.

    19 мая 2026, 08:21 • Новости дня
    Отказ США от удара по Ирану снизил цены на нефть

    Tекст: Мария Иванова

    Надежды на скорое мирное урегулирование ближневосточного конфликта привели к падению стоимости фьючерсов Brent ниже 110 долларов за баррель.

    Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent заметно снизились, достигнув 109,82 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Фьючерсы на WTI также подешевели и составили 102,72 доллара. Участники торгов внимательно следят за изменением геополитической обстановки в мире.

    Накануне американский лидер заявил о планах нанести военный удар по иранской территории. Однако операция была отложена по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного заключения мирного соглашения. Сейчас Вашингтон ведет масштабные переговоры с Тегераном.

    Глава Белого дома подчеркнул, что сделка находится на финальной стадии. Ближневосточные государства также верят в скорое успешное завершение диалога.

    «Хотя сигнал Трампа несколько ослабил непосредственное давление... Рынок сейчас следит за тем, представляют ли комментарии Трампа подлинный сдвиг в сторону деэскалации или всего лишь тактическую паузу», – отметил Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил об отмене запланированного удара по Ирану ради мирного соглашения.

    Ранее американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    В марте мировые цены на нефть резко упали на фоне поручения Пентагону отложить атаки по иранской инфраструктуре.

    19 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Алиев заявил о стабильных поставках нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Баку удалось избежать проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе благодаря многолетней стратегии диверсификации энергетических маршрутов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Проблемы в Ормузском проливе не оказали негативного влияния на азербайджанские поставки энергоносителей, передает ТАСС. Президент республики Ильхам Алиев отметил эффективность выбранной государством стратегии.

    «Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня», – подчеркнул лидер страны.

    Алиев добавил, что нестабильность на Ближнем Востоке так или иначе сказывается на всех нефтедобывающих государствах. По его словам, несмотря на возможную выгоду от высоких цен на сырье, многие страны инвестируют доходы в казначейские бумаги и фондовые рынки. В результате падения рынков государства теряют средства от капиталовложений, что нивелирует прибыль от продажи дорогой нефти.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении апрельского экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Глава корпорации Shell Ваэль Саван заявил о потере мировым рынком почти миллиарда баррелей сырья на фоне ближневосточного конфликта.

    Президент России Владимир Путин назвал нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования этого маршрута.

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

