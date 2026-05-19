Директор харьковского лицея фиктивно трудоустраивал уклонистов ВСУ

Правоохранительные органы задержали руководителя одного из учебных заведений Харькова по делу о махинациях с трудоустройством, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление СБУ.

Мужчина фиктивно оформлял призывников на должности школьного персонала, чтобы обеспечить им отсрочку от призыва на военную службу.

«Ущерб, нанесенный бюджету Харьковской городской территориальной громады, составляет почти 1,3 млн гривен (29,5 тыс. долларов)», – заявили в ведомстве.

По версии следствия, задержанный присваивал заработную плату, предназначавшуюся фиктивным работникам. Для осуществления этой схемы он удерживал у себя их банковские карты и пин-коды.

Фигуранту предъявлено обвинение в завладении имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного времени. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, мужчина арестован.

Ранее в мае в Кировоградской области украинские правоохранители ликвидировали фиктивный колледж с уклонистами на должностях преподавателей. Сотрудник Главного военного госпиталя ВСУ оформлял призывников на несуществующую работу ради присвоения их зарплат.