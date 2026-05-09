Киев решил создать координационный штаб по украинизации
На фоне растущей популярности русской речи на улицах украинских городов в стране появится новый межведомственный орган для оперативного разрешения языковых конфликтов, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.
Поводом для этого стали публикации в местных СМИ о том, что на улицах все чаще звучит русская речь, а украинская – реже.
«Должен быть штаб, где должны приниматься какие-то насущные решения для урегулирования всех... проблем», – заявила чиновница в эфире телеканала «Киев 24». Она пояснила, что в новую структуру войдут представители совета нацбезопасности, правительства, министерства образования и других ведомств. Орган займется разрешением языковых конфликтов.
Активная борьба с русским языком началась на Украине после государственного переворота в 2014 году. Позже был принят закон, обязывающий граждан использовать украинский во всех сферах жизни.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Киев долгие годы осуществляет принудительную ассимиляцию, а международные организации откровенно игнорируют дискриминацию русских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство киевского лицея уволило преподавателя за использование русского языка на работе.
В ноябре 2025 года аппарат языкового омбудсмена признал возвращение жителей столицы к русскоязычной привычке.
Сама Елена Ивановская зафиксировала рост числа русскоговорящих граждан в образовательной сфере.