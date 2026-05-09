Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Путин провел девять международных встреч в рамках празднования Дня Победы
Во время торжеств 8 и 9 мая президент России Владимир Путин провел обстоятельные беседы с высокопоставленными гостями, прибывшими на 81-ю годовщину Победы.
Глава государства 8 и 9 мая организовал в Кремле девять встреч с иностранными политиками, передает РИА Новости.
В субботу состоялись беседы с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии и Южной Осетии.
Также прошли переговоры с премьер-министром Словакии и руководством Республики Сербской. В состав делегации Республики Сербской вошли новый президент Синиша Каран, председатель народной скупщины Ненад Стевандич и лидер правящей партии Милорад Додик.
На торжественных мероприятиях 9 мая также присутствовали лидеры Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Накануне вечером Владимир Путин провел с Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым отдельные встречи, после чего главы государств продолжили общение за дружеским обедом.
В День Победы российский лидер провел переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Во время отдельной беседы глава государства подтвердил курс на укрепление двусторонних связей с Республикой Сербской.