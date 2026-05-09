Путин провел девять международных встреч в рамках празднования Дня Победы

Tекст: Мария Иванова

Глава государства 8 и 9 мая организовал в Кремле девять встреч с иностранными политиками, передает РИА Новости.

В субботу состоялись беседы с верховным правителем Малайзии, президентами Лаоса, Абхазии и Южной Осетии.

Также прошли переговоры с премьер-министром Словакии и руководством Республики Сербской. В состав делегации Республики Сербской вошли новый президент Синиша Каран, председатель народной скупщины Ненад Стевандич и лидер правящей партии Милорад Додик.

Все политики посетили российскую столицу для празднования 81-й годовщины победы.

На торжественных мероприятиях 9 мая также присутствовали лидеры Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Накануне вечером Владимир Путин провел с Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым отдельные встречи, после чего главы государств продолжили общение за дружеским обедом.

В День Победы российский лидер провел переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Во время отдельной беседы глава государства подтвердил курс на укрепление двусторонних связей с Республикой Сербской.