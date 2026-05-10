Власти Швеции собрались вскоре отпустить танкер Sea Owl I с россиянами
Представитель управления транспорта Швеции Хэггквист: Sea Owl I вскоре отпустят
Стокгольм планирует в скором времени освободить судно Sea Owl I с россиянами в составе экипажа после завершения необходимых административных процедур, заявила пресс-секретарь управления транспорта Швеции Каролина Хэггквист.
«Необходимо завершить ряд административных процедур, прежде чем мы сможем освободить его. Мы считаем, что это произойдет в ближайшее время», – приводит слова Хэггквист РИА «Новости» со ссылкой на TV4.
В управлении транспорта уточнили, что шведская сторона получила от Камеруна подтверждение о регистрации судна в этой стране. Инспектор управления Йоаким Милтон отметил, что теперь танкер полностью соответствует требованиям государства флага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте шведские власти перехватили в Балтийском море танкер Sea Owl I. Позже суд продлил арест подозреваемого в использовании фальшивых документов российского капитана судна. В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил о нахождении корабля в порту до устранения технических нарушений.