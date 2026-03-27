В Швеции продлили арест капитана российского танкера Sea Owl 1

Tекст: Дмитрий Зубарев

Окружной суд Мальме продлил арест капитана российского танкера Sea Owl 1 до 10 апреля, передает ТАСС.

Капитан, гражданин России, подозревается шведскими властями в использовании поддельных документов, сообщает телеканал SVT.

Сам капитан, как отмечается, отрицает совершение какого-либо преступления и выступает против содержания под стражей. Решение суда связано с продолжающимся расследованием.

Танкер Sea Owl 1 был задержан 12 марта у южных берегов Швеции Береговой охраной из-за вопросов к его техническому состоянию и нарушениям экологических требований. Судно шло под флагом Коморских Островов и, по данным властей, двигалось в сторону России. На его эксплуатацию наложен запрет.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что на борту танкера находятся 10 российских моряков. Дипломатическая миссия продолжает следить за развитием ситуации и готова оказать необходимую консульскую помощь членам экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские власти взяли под контроль танкер Sea Owl I у берегов Треллеборга по подозрению в использовании поддельных регистрационных документов и нарушении санкций.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о задержании судна из-за вопросов к его техническому состоянию и соблюдению экологических стандартов и об отсутствии претензий к экипажу.