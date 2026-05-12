Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» уничтожила до 15 временных пунктов дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ, передаёт ТАСС. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили: «В ходе воздушной разведки разведчики 3-го армейского корпуса выявили до 15 пунктов временной дислокации с общей численностью до 25 живой силы противника. Координаты целей были переданы артиллеристам, и все выявленные цели вместе с живой силой были полностью уничтожены». После нанесения ударов дополнительная разведка подтвердила поражение всех целей.

На славянском направлении операторы беспилотников обнаружили и уничтожили блиндаж с пехотой противника. Кроме того, разведчики 70-й мотострелковой дивизии при воздушной разведке выявили автомобиль ВСУ, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы, который был уничтожен точным попаданием FPV-дрона.

Позже разведка зафиксировала ротацию украинских военных на автомобиле. Координаты вновь были оперативно переданы, и очередной FPV-дрон уничтожил этот транспорт вместе с находившейся в нем живой силой противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Южная» за сутки уничтожили 62 блиндажа украинских боевиков.

Танкисты этого объединения на константиновском направлении поразили вражескую бронетехнику.

Операторы беспилотных систем ликвидировали 11 антенн связи противника.