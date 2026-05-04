  Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 06:20 • Новости дня

    В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли за сутки 62 блиндажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Южная» группировка войск за сутки уничтожила 62 блиндажа и укрытия украинских боевиков на трех направлениях, также уничтожены четыре терминала Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Действия «Южной» группировки велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях, указал Астафьев, передает ТАСС.

    Уничтожены восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, семь наземных робототехнических комплексов. Поражено пять пунктов управления БПЛА, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ.

    Также сбиты шесть украинских дронов.

    В конце апреля «Южная» группировка освободила Ильиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    3 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    О массированной атаке на территорию Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX. По его словам, сегодня ночью было сбито более 60 вражеских беспилотников, атаковавших регион.

    Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в порту произошло возгорание, однако его последствия оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов в порту не зафиксировано, инфраструктура осталась невредимой.

    Губернатор выразил благодарность военным и силам ПВО за защиту воздушного пространства Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 43.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА.

    Остекление зданий Пулковской обсерватории повреждено в результате атаки БПЛА.

    3 мая 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    @ MAKalimatovvv

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

    В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.

    По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.

    Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину.

    Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры.

    В Курской области открыли памятник Герою России Чебневу.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.

    3 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Минобороны: ВС России улучшили позиции на ключевых направлениях фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск в ходе спецоперации на Украине за сутки нанесли удары по объектам ВСУ в ряде регионов, уничтожив свыше 1200 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны в MAX. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным, десантно-штурмовым и другим подразделениям ВСУ в районах Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области. Потери противника составили более 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    В Харьковской области были поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад и бригады теробороны ВСУ в Амбарном и Рясном. В результате противник лишился дополнительной техники и личного состава.

    Подразделения группы «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удар по трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери на этом направлении достигли 210 военнослужащих, боевой техники, в том числе самоходной артиллерийской установки «Krab» польского производства.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение шести механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 160 военнослужащих и технику.

    Группировка «Центр» заняла выгодные рубежи, атаковав живую силу и технику пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады морской пехоты, нацгвардии и спецназа «Азов» в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских формирований оценены в 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

    На восточном направлении войска продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив живую силу и технику двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял более 330 военнослужащих и технику.

    В районах Новокаиры, Новоалександровка и Димитрово подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригадам и бригаде беспилотных систем ВСУ. Уничтожены до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 740 беспилотников самолетного типа.

    С начала специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 141139 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29146 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34729 орудий полевой артиллерии и минометов, 60680 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Покаляное в Харьковской области.

    Генеральный штаб рассказал о продвижении российских войск в зоне спецоперации этой весной.

    Вооруженные силы России взяли под контроль семь километров берега реки Удава.

    3 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников демонстрируют прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Новые материалы подтверждают прямую причастность украинского лидера к фигурантам громких расследований, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал обнародованные данные о махинациях.

    «Публикация очередной порции «пленок Миндича» дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским», – сказал дипломат.

    Он добавил, что глава государства тесно связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим руководителем Минюста Германом Галущенко и главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам посла, именно эти люди выступают главными советниками при принятии ключевых государственных решений.

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.

    3 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 334 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны ликвидировали 334 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины над регионами России, сообщает Минобороны России.

    Перехват целей осущвествлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Московским регионом и Крымом, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие меры используются для борьбы с вражескими беспилотниками, в том числе атакующими нефтяную инфраструктуру на Балтике. Сообщалось, что ВСУ используют для пролета беспилотников воздушный коридор над прибалтийскими республиками.

    3 мая 2026, 08:53 • Новости дня
    Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суды в России в минувшем году вынесли более 200 приговоров по уголовным делам о госизмене, сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

    Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России. По данным судебной статистики, за прошлый год по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 человек. Кроме того, 14 человек получили приговоры за шпионаж, а 29 – за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России.

    Во всех случаях суды назначили осужденным наказание в виде лишения свободы. «В 2025 году по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 лиц», – говорится в сообщении Верховного суда. Двое осужденных за госизмену получили пожизненные сроки.

    Большинству осужденных за госизмену (156 человек) назначили лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, еще 31 – от 15 до 20 лет, 29 – от 5 до 10 лет. Кроме того, 78 осужденным суды дополнительно назначили штрафы на общую сумму 18,9 млн рублей. Приговоры за шпионаж для иностранцев составляли в основном сроки от 10 до 15 лет.

    По статье 275.1 УК РФ, которая касается конфиденциального сотрудничества с иностранными организациями при отсутствии признаков госизмены, суды назначали сроки от 2 до 8 лет.

    Среди осужденных за госизмену – 197 мужчин и 22 женщины, включая 12 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Наибольшую группу составили люди в возрасте от 31 до 50 лет (88 человек), а почти четверть приговоров получили молодые люди от 18 до 24 лет (52 осужденных). Среди осужденных большинство не имело постоянного дохода, отмечены также предприниматели, госслужащие и военнослужащие.

    Для сравнения, в 2024 году за госизмену были осуждены 145 человек, а еще 23 – за шпионаж. В 2023 году – 39 человек за госизмену и 9 иностранцев за шпионаж. Статья о госизмене, помимо шпионажа, охватывает также переход на сторону противника и оказание помощи, включая финансовую, в деятельности против безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске.

    Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за госизмену.

    Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене.

    3 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне объявленной воздушной тревоги жители Харькова и Кривого Рога сообщили о серии взрывов, прогремевших на окраинах городов в воскресенье, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное»: «Серия взрывов прогремела на окраине Харькова». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В украинском СМИ отметили, что инцидент произошел также на фоне воздушной тревоги. Согласно актуальным данным, сигнал тревоги сохраняется в ряде районов Днепропетровской области.

    Накануне взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.

    Кроме того, в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    3 мая 2026, 07:46 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении 59 БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Глава региона в сообщении, которое он опубликовал в «Максе», указал, что «число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково действуют ограничения на функционирование воздушной гавани. БПЛА также нейтрализованы на подлете к Москве и Ярославлю.

    3 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    В Николаеве на Украине прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Согласно сообщению, информация о причинах и последствиях инцидента пока не раскрывается.

    В связи с произошедшим в нескольких регионах страны, включая Николаевскую область, объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве прогремели взрывы.

    В городе ранее прозвучала серия взрывов.

    Николаев оказался частично обесточен.

    3 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, о чем просил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре, отметив, среди прочего запрос поставок газа Украине к следующей зиме.

    Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.

    «Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.

    Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.

    3 мая 2026, 09:32 • Новости дня
    В Одесской области повреждена портовая инфраструктура после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщила Администрация морских портов Украины.

    Портовая инфраструктура на юге Украины в Одесской области была повреждена, передает ТАСС. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

    В сообщении уточняется: «[Взрывы] на объектах портовой и припортовой инфраструктуры, повреждены производственные и административные объекты». Подробности происшествия не раскрываются, а информация о возможных жертвах или масштабе разрушений пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    На энергообъектах в регионе произошли пожары.

    Власти Одессы заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

    3 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовики «Севера» продолжают наступление вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в таких районах, как Новая Слобода, Искрисковщина, Диброва, Кияница, Пустогород, Вольная Слобода, Толстодубово, Краснополье, Хмелевка и село Тополя, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Сумском районе продолжаются стрелковые бои, особенно в Кондратовке и окрестностях. За сутки российские штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 м. В Краснопольском районе ВСУ предприняли попытку контратаки силами штурмовых групп, однако после комплексного огневого поражения большая часть националистов была уничтожена, а несколько солдат остались ранеными в лесу.

    В районе освобожденной Новодмитровки штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках до 400 м. На Шосткинском направлении существенных изменений не произошло, российские артиллерия и БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям ВСУ.

    На Харьковском направлении продолжается расширение полосы безопасности. Удары нанесены по позициям ВСУ в районах Терновой, Украинского, Бугаевки, Польной, Бобровки, Лютовки, Турово, Токаревки, Цуповки и Дементиевки.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на шести участках до 300 м, продолжаются бои в лесах и около Чайковки. Восточнее Волоховки уничтожена боевая группа ВСУ, взят в плен один солдат. В Великобурлукском и Липцовском направлениях существенных изменений не отмечено.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    3 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    Росгвардия уничтожила свыше 1,5 тыс взрывоопасных предметов в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что инженерно-саперные подразделения обнаружили и ликвидировали свыше 770 снарядов и мин, более 200 ручных гранат, свыше 150 выстрелов к гранатомётам, более 450 взрывателей, детонаторов и зарядов, а также более девяти килограммов взрывчатки.

    В ведомстве подчеркнули, что борьба с беспилотниками остаётся одним из приоритетных направлений – мобильные огневые группы продолжают уничтожать вражеские БПЛА в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Кроме того, сотрудники Росгвардии совместно с правоохранителями задержали 45 человек, подозреваемых в преступлениях, пресекли 145 административных правонарушений и изъяли из оборота свыше одного килограмма наркотических веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия за месяц обезвредила в ДНР свыше 8 тыс. боеприпасов.

    Саперы КНДР оказали помощь в разминировании территории в Курской области.

    Военнослужащие ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области.

    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Дипломаты выясняют наличие россиян на борту задержанного в Швеции танкера
    На круизном лайнере в Атлантике от вируса погибли люди
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского
    Диетолог рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

