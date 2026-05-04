В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли за сутки 62 блиндажа

Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России. По данным судебной статистики, за прошлый год по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 человек. Кроме того, 14 человек получили приговоры за шпионаж, а 29 – за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России.

Во всех случаях суды назначили осужденным наказание в виде лишения свободы. «В 2025 году по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 лиц», – говорится в сообщении Верховного суда. Двое осужденных за госизмену получили пожизненные сроки.

Большинству осужденных за госизмену (156 человек) назначили лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, еще 31 – от 15 до 20 лет, 29 – от 5 до 10 лет. Кроме того, 78 осужденным суды дополнительно назначили штрафы на общую сумму 18,9 млн рублей. Приговоры за шпионаж для иностранцев составляли в основном сроки от 10 до 15 лет.

По статье 275.1 УК РФ, которая касается конфиденциального сотрудничества с иностранными организациями при отсутствии признаков госизмены, суды назначали сроки от 2 до 8 лет.

Среди осужденных за госизмену – 197 мужчин и 22 женщины, включая 12 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Наибольшую группу составили люди в возрасте от 31 до 50 лет (88 человек), а почти четверть приговоров получили молодые люди от 18 до 24 лет (52 осужденных). Среди осужденных большинство не имело постоянного дохода, отмечены также предприниматели, госслужащие и военнослужащие.

Для сравнения, в 2024 году за госизмену были осуждены 145 человек, а еще 23 – за шпионаж. В 2023 году – 39 человек за госизмену и 9 иностранцев за шпионаж. Статья о госизмене, помимо шпионажа, охватывает также переход на сторону противника и оказание помощи, включая финансовую, в деятельности против безопасности России.

