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ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области
Саперы обнаружили замаскированные под рюкзаки и сигареты мины ВСУ в Курской области
Заместитель командира инженерно-саперной роты сообщил о маскировке ВСУ кассетных боеприпасов под рюкзаки и сигареты в Курской области, что усложняет разминирование освобожденных территорий.
Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным «Гидрач» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) замаскировали кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет в Курской области, передает ТАСС. Он подчеркнул, что противник использует запрещенные кассетные боеприпасы и применяет разнообразные ухищрения для маскировки взрывоопасных предметов. «Гидрач» отметил, что саперы успешно справляются с задачей выявления и обезвреживания таких объектов на освобожденных территориях.
В Курской области инженерные подразделения войск «Север» активно занимаются разминированием освобожденных территорий. Саперы обследуют дороги, прилегающие территории, а также сохранившиеся дома и сельскохозяйственные поля. Их цель – выявление и обезвреживание различных взрывоопасных предметов, среди которых мины-ловушки и неразорвавшиеся боеприпасы.
Для эффективного разминирования специалисты используют инструменты, такие как миноискатели и щупы. Обнаруженные взрывоопасные предметы либо уничтожаются на месте с помощью накладных зарядов, либо вывозятся на полигон для безопасной утилизации. Работа саперов требует высокого уровня профессионализма и осторожности, так как опасность может скрываться в самых неожиданных местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС, а саперы уничтожили сброшенную с коптера мину в Курской области.