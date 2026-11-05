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Оставленный пассажирами круизный лайнер Odyssey покинул Камбоджу
Kyodo: Прервавший кругосветный рейс лайнер Odyssey покинул Камбоджу
Американский круизный лайнер Odyssey, ранее прервавший трехлетнее кругосветное плавание из-за резкого роста цен на топливо, покинул камбоджийский порт Сиануквиль только с экипажем на борту.
Судно отправилось из Сиануквиля поздно вечером во вторник, его следующий пункт назначения неизвестен. На борту находились лишь члены экипажа и другой персонал, пишет Kyodo.
Директор департамента туризма провинции Преа-Сианук Танг Сочеткресна сообщил, что около 100 пассажиров остались в городе, тогда как остальные разъехались по другим частям Камбоджи или отправились в иные страны. Большинство туристов – американцы.
Официальных заявлений о дальнейшей судьбе судна не поступало. По данным СМИ, управление лайнером перешло к кредитору, который направил его в Сингапур.
Компания-оператор Villa Vie Residences приостановила рейс из-за резкого роста расходов на топливо на фоне конфликта в Иране. Ежемесячные траты на каюту подскочили с 1,8 тыс. до 6–8 тыс. долларов. Многие туристы заплатили более 300 тыс. долларов за пожизненное проживание на судне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе более 200 пассажиров американского лайнера Odyssey вынудили сойти на берег в Камбодже из-за досрочного прекращения плавания.
Компания-оператор прервала трехлетнее кругосветное плавание американского лайнера Odyssey на фоне скачка цен на топливо.