Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России
CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.
Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».
Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.