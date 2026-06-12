Россияне Демидов и Никишин вошли в сборную новичков НХЛ

Россияне Демидов и Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российские хоккеисты, форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин, пополнили состав сборной новичков сезона-2025/26 НХЛ, передает РИА «Новости».

В команду также отобрали нападающих Беккетта Сеннеке из «Анахайм Дакс» и Джимми Снаггеруда из «Сент-Луис Блюз», защитника Мэттью Шефера из «Нью-Йорк Айлендерс» и голкипера Якуба Добеша из «Монреаля».

По итогам голосования Демидов показал лучший результат среди форвардов, заработав 195 очков. Никишин набрал 184 очка, что стало вторым показателем среди игроков обороны. Еще один россиянин, защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов, получил один балл и претендовал на включение в сборную.

В завершившемся регулярном чемпионате Демидов записал на свой счет 62 очка (19 заброшенных шайб и 43 результативные передачи) в 82 играх, добавив к этому девять очков (три гола и шесть передач) в 19 матчах плей-офф. Никишин, выступающий за команду-финалиста Кубка Стэнли, отметился 33 очками (11 голов и 22 передачи) в 81 встрече регулярного первенства и сделал один ассист в 16 матчах текущего плей-офф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая «Каролина» с Александром Никишиным победила «Монреаль» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

Ранее Ивана Демидова номинировали на престижную награду лучшему новичку сезона «Колдер трофи».

По итогам регулярного чемпионата этот российский нападающий стал лучшим бомбардиром среди дебютантов лиги.