Российские войска уничтожили командный пункт 210-го полка ВСУ в Любицком
В результате авиационного удара ФАБ российские военные ликвидировали командный пункт и несколько позиций ВСУ в Запорожской области.
Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.
В силовых структурах сообщили: «В Любицком ФАБами уничтожены командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ».
Помимо этого, под удары попали позиции украинских пехотных групп. Подробности о потерях среди личного состава противника не приводятся.
Операция была проведена в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области. Информация о дальнейших действиях российских войск не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял боеспособность из-за значительных потерь в Запорожской области.
Доукомплектование этого подразделения продолжается непрерывно. Десять офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения.