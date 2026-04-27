Операторов обязали обеспечить связь в 150 населенных пунктах до 2027 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол ГКРЧ, государственная комиссия по радиочастотам обязала компании «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2 обеспечить покрытие мобильной связью более чем в 150 малых населенных пунктах России до 31 марта 2027 года, передает ТАСС.

По информации издания, у МТС отсутствует покрытие в 68 таких населенных пунктах, у Т2 – в 66, у «Вымпелкома» – в 12, у «МегаФона» – в шести.

В Минцифры отметили, что в России нет населенных пунктов с населением от одной тысячи человек, где полностью отсутствует связь – хотя бы один оператор работает в каждом из них. При этом в министерстве указали, что у каждой компании остаются территории, где нет достаточного уровня покрытия.

Ведомство уточнило, что операторы обязаны покрыть не менее 90% площади каждого населенного пункта, попавшего в список.

В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и МТС газете заявили, что намерены выполнить требования в установленный срок. В компании Т2 от комментариев отказались.

