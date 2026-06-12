Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы «жестом показать», чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.
Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.
«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.
Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.
Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.
Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.