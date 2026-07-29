Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

Ветеран «Альфы» назвал способы борьбы с вовлечением молодежи в терроризм

Ветеран «Альфы» Демидкин призвал бороться за умы молодых людей

Tекст: Олег Исайченко

«Когда произошел развал Советского Союза, подрастающее поколение оказалось во многом предоставлено само себе, потому что родители, дедушки и бабушки вынуждены были работать с утра до вечера. Дети много смотрели всевозможные фильмы, в том числе боевики», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». По его словам, следующему поколению тоже досталось мало внимания от родителей.

«Плюс ко всему, просело патриотическое воспитание: мало говорилось про героев Второй мировой войны, про Чечню и Афган. В школах и в высших учебных заведениях свернули так называемое военное дело, а быть офицером перестало считаться престижным», – добавил собеседник. Как подчеркнул Демидкин, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону в последние годы: в частности, в учебных заведениях проходят уроки мужества, на улицах появляются портреты настоящих героев.

Однако, как указал ветеран «Альфы», одномоментно развернуться не выйдет: подростки усваивают информацию с разной скоростью, поэтому в глазах некоторых «доллары и рубли» – то есть все сводится к деньгам. «Всем этим пользуется враг», – считает спикер. На руку противнику и то, что на смену живому общению пришли знакомства и переписки в соцсетях, где люди зачастую выдают себя за других, продолжил Демидкин.

«Если сейчас отключить телефон или какую-то программу, молодой человек прямо говорит, что не представляет своей жизни без этого. Он весь в виртуальном мире», – посетовал собеседник. Ветеран призвал усиливать воспитательную и разъяснительную работу с молодежью и активнее бороться за умы.

На этом фоне он напомнил, что в целом ряде европейских стран активно обсуждается запрет соцсетей для несовершеннолетних. Однако, как полагает собеседник, гораздо более эффективным решением проблемы вовлечения подростков в террористическую деятельность станет повышение доверия молодежи к органам безопасности. Речь также должна идти о работе над эмоциональным интеллектом молодых людей.

«К сожалению, у нас сейчас нет такого института, как дружинники. Мне посчастливилось быть в Комсомольском оперативном отряде. Мы с сотрудниками милиции ходили в патрулирование, дежурили на танцах, и была общая цель – соблюдение порядка. Важно показывать, что правоохранительные органы – это наши друзья и товарищи, которые в любую секунду могут прийти тебе на помощь. Вместе с тем, нужно и им помогать: сообщать о подозрительных людях и предметах», – подчеркнул Демидкин.

Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. Он назвал схему вербовки молодежи «примером целенаправленной и технологически выстроенной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн-знакомствам и страх перед правовыми последствиями». «Она демонстрирует как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы», – написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн-коммуникаций и признаки манипуляций. «Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев – повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы», – уточнил Поддубный.

Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек, и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

«После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдо-оперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чуваши, Башкирии и в Алтайском крае.

Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также, они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой, якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».