На заводе в Подольске начали сборку реактора для ледокола «Ленинград»

  • Новость часаРоссийские войска освободили поселок Горького в ДНР
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    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками
    Стало известно об освобождении промзоны в Судже
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Восток» свыше 155 человек за сутки
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Кремль дал оценку работе ПВО при отражении налета украинских дронов
    В Джидде стартовали переговоры Украины и США
    Власти Сирии пообещали наказать виновных в убийствах алавитов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    26 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 14:56 • Новости дня

    На заводе в Подольске начали сборку реактора для ледокола «Ленинград»

    На заводе «ЗиО-Подольск» в Подмосковье началась сборка реакторной установки РИТМ-200 для нового атомного ледокола «Ленинград», который был заложен в январе 2024 года.

    Работа стартовала с механической обработки фланца, в церемонии запуска работ приняли участие заместитель главы Машиностроительного дивизиона «Росатома» Максим Тюкавкин и руководитель завода Антон Лебедев, сообщает «Атом Медиа».

    «Для Машиностроительного дивизиона «Росатома» изготовление реакторных установок РИТМ-200 стало серийным, поточным. Это еще одно яркое доказательство, что наша отечественная промышленность первая во всем», – сказал Тюкавкин.

    Лебедев добавил, что завод обладает уникальными компетенциями, он освоил и запустил поточное изготовление новейших реакторных установок серии РИТМ.

    В настоящее время на заводе впервые в истории одновременно находятся восемь реакторных установок серии РИТМ на разных этапах изготовления. Эти установки предназначены для ледоколов и плавучих энергоблоков. Энергетические установки для новых атомоходов, состоящие из двух реакторов РИТМ, значительно превосходят советские аналоги по компактности и мощности.

    Введение в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов нового поколения с реакторной установкой РИТМ-200 уже позволило увеличить грузопоток по Северному морскому пути до рекордных 37,9 млн тонн в 2024 году. Также продолжается строительство универсальных атомных ледоколов «Чукотка» и «Ленинград».

    10 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

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    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    10 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца

    Эксперт Дмитриев рассказал, как действовать в случае поступления средств на карту от незнакомого человека

    Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В случае неверных действий получатель денег от незнакомого человека может либо сам лишится денег, либо стать соучастником преступления или жертвой вымогателя, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев. Он описал алгоритме действий в такой ситуации.

    В МВД сообщили о появлении в России новой схемы мошенничества, когда на счет жертвы поступает определенная сумма, якобы перечисленная случайно, а вернуть ее просят уже на иные реквизиты. Сотрудники полиции предупредили, что такая схема может быть использована в дальнейшем для вымогательства или оказаться транзитом похищенных средств.

    «Первое, что необходимо сделать в случае, если к вам обращаются с просьбой вернуть поступившие на ваш счет по ошибке денежные средства – это проверить сам факт их поступления. Если деньги от чужака действительно поступили, необходимо сообщить в свой банк об ошибочном переводе, а также о готовности вернуть деньги. Если отправитель требует вернуть деньги на указанный им счет, то ему в ответ надо сказать, что возврат средств будет осуществлен через кредитное учреждение, а самостоятельно вы перевод делать не станете», – говорит Дмитриев.

    Он подчеркивает, что при реальном ошибочном переводе отправитель должен обратиться в свой банк, который запросит случайно переведенные клиентом средства в банке получателя и, при наличии согласия получателя, деньги вернут.

    «Вообще первый признак мошенничества – это просьба вернуть на счет, данные которого не совпадают с поступившим переводом (иное имя и отчество, другой счет). Но очень важно помнить, что получателю не нужно выяснять правдивость ошибки отправителя.

    Алгоритм действий всегда один: сообщаем об ошибочном переводе в свой банк

    и даем согласие на возврат полученных средств», – делится эксперт.

    Поступать так необходимо сразу по ряду причин. Во-первых, при получении перевода полные данные отправителя в большинстве случаев недоступны – отражается лишь имя, в некоторых случаях отчество и первая буква фамилии, а также несколько цифр счета или карты. Отправка по указанным реквизитам или номеру телефона не гарантирует поступление средств именно к отправителю – а важно вернуть средства именно на тот счет, с которого поступили деньги. В противном случае полученные «по ошибке» средства будут неосновательным обогащением в случае судебного спора.

    Кроме того, совершая операцию по якобы возврату, можно стать невольным участником мошеннической схемы по выводу или отмыванию средств (стать дропом).

    «В случае, если отправитель случайных средств к вам на счет начинает настаивать на возврате средств "по его методу", а не через банк, и к тому же угрожает, следует записать разговор, если есть такая техническая возможность. Запись пригодится при обращении в полицию. Сообщите, что, в связи с угрозами, передаете номер телефона звонящего и данные счета получателя (на который требуют сделать перевод) в Банк России, а также в свой банк. Затем подайте заявление в полицию и прекратите общение. Такие действия позволяют выявлять данные мошенников и вносить их в "черный список" Банка России для предотвращения дальнейших противоправных действий», – объясняет специалист.

    Однако, отмечает эксперт, не всегда мошенники добиваются желаемого угрозами – они могут предлагать «компенсацию» за неудобства (оставить часть суммы себе). Соглашаться на вознаграждение также нельзя – это усугубит ситуацию в случае обвинения в дропперстве.

    «Мошенники используют методы социальной инженерии и к каждой своей жертве могут подобрать нужный ключ: угрожать, подкупать или давить на жалость. Важно помнить, что только соблюдение официального порядка возврата ошибочно перечисленных средств поможет избежать неприятностей. Отключите эмпатию и действуйте по правилам», – заключил Дмитриев.

    Ранее эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение с помощью gif-изображений, видео и картинок в Telegram.

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    10 марта 2025, 20:19 • Новости дня
    Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. «Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», – приводит слова Расмуссена датская телерадиокомпания DR, передает РИА «Новости».

    Тем не менее министр обороны Дании Поульсен уточнил, что на данный момент реальных планов по этому вопросу пока нет. Он подчеркнул, что решение о конкретных действиях будет зависеть от развития событий. «Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события», – уточнил Поульсен, чьи слова также приводит DR.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев. Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

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    10 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире запросили пожизненный срок

    Обвинение запросило пожизненный срок для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственное обвинение затребовало в суде для обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пожизненного срока.

    Прокурор попросил пожизненное заключение для уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить курсантов, сообщили в Южном окружном военном суде ТАСС.

    Отмечается, что обвинение просит суд отправить Семенова в колонию особого режима.

    Сам Семенов в январе признал вину в попытке отравления учащихся.

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    10 марта 2025, 20:28 • Новости дня
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    @ Правительство Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малая Локня и городе Курчатов будет увековечена память о Герое России Сергее Чебневе с позывным Отмель, который погиб в боях в Курской области в августе, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове – куда не допустил врага».

    Напомним, в Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

     Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.


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    11 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже Курской области

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы освободили промзону Суджи в Курской области, удачно воспользовавшись газовой трубой для обхода позиций ВСУ и заставив противника отступать в направлении Заолешенки, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости». Добровольческий корпус вместе с несколькими бригадами и спецназом совершили обходной маневр через газопровод и подземный ход, чтобы атаковать позиции ВСУ с тыла. В результате операции удалось освободить промзону, а бои продолжаются в частном секторе.

    Противник хаотично отступает в направлении Заолешенки и международного автомобильного пункта пропуска Суджа, неся потери. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

    С началом наступления российские войска использовали скрытные пути для удара по врагу. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в неожиданных местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу, продолжая продвигаться по частному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника, что совпало с российскими действиями по затягиванию «горловины мешка» у города Суджа. Российские войска использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    11 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Зурабишвили расколола оппозицию Грузии
    Зурабишвили расколола оппозицию Грузии
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая хочет быть единоличным лидером грузинской оппозиции, своими амбициями раскалывает ее ряды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не отвечает стандартам лидера процессов», – заявил представитель радикально оппозиционной «Коалиции перемен» Цотнэ Коберидзе.

    «Я не могу представить себя в объединении, координировать действия которого будет Саломе Зурабишвили, – сказал Коберидзе. – Она взяла на себя ответственность, но ее не было с нами на самых радикальных акциях протеста».

    Со своей стороны, один из лидеров партии «Гирчи» («Шишка») Александр Раквиашвили заявил, что «нет ни единого шанса, чтобы что-либо у оппозиции получилось во главе с Саломе Зурабишвили».

    «Она ничем не заслужила быть лидером оппозиции, – сказал Раквиашвили. – Создает какие-то координационные штабы, которые в итоге не работают». По его словам, «многие коллеги в оппозиции или куплены, или являются идиотами».

    «В масштаб неадекватности (оппозиционеров) даже трудно поверить», – отметил представитель «Шишки».

    Накануне Зурабишвили сообщила, что создает «Фронт сопротивления», и анонсировала акцию протеста 31 марта, в 34-ю годовщину провозглашения Акта о независимости Грузии.

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    10 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Бородин обвинил Пугачеву в подготовке на него покушения
    Бородин обвинил Пугачеву в подготовке на него покушения
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал заявление в Следственный комитет России, обвинив певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения на его жизнь.

    Как пишет Shot, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Алла Пугачева планировала покушение на него. Бородин подал заявление на Пугачеву в Следственный комитет России, заявив, что ему стало известно о якобы готовящемся покушении, в котором певица могла быть организатором, передает Lenta.Ru.

    Бородин считает, что мотивом для покушения могла стать его инициатива о лишении Пугачевой званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Он также отметил, что ему поступали угрозы с 2024 года, из-за чего он ранее обратился в полицию.

    Напомним, в январе Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ.

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    11 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника

    Герасимов оценил успехи группировки войск «Курск» в Курской области

    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию выполнения боевых задач группировкой войск «Курск» в Курской области, отметив успешные действия по ликвидации противника.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач, передает Telegram-канал Минобороны. В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров.

    Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области. Он также дал указания на дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили затягивать «горловину мешка» у Суджи, что способствует ослаблению позиций ВСУ в этом районе. Также сообщалось, что БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи. ВС России успешно отразили три контратаки ВСУ в Курской области, что подтверждает их контроль над ситуацией.

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    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

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    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

    Коментарии (6)
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