Дрон ВСУ атаковал автозаправку и магазин во Льгове, ранены два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вражеский беспилотник нанес удар по автозаправке и магазину во Льгове. В результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека», – написал губернатор в Max.

По словам главы региона, первую медицинскую помощь раненым окажут в местной больнице. В случае необходимости пострадавших госпитализируют в областной центр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава региона Александр Хинштейн сообщил о пожаре в здании с серверами медицинской информационной системы из-за падения обломков дрона.

Во вторник губернатор заявил о ранении человека в результате удара украинского беспилотника по газовой заправке во Льгове.

В понедельник мужчина пострадал при атаке беспилотника на частный дом в селе Нагольное Пристенского района.