Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Дрон ВСУ атаковал автозаправку и магазин во Льгове, ранены два человека
В результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке и магазину в городе Льгове в Курской области ранения получили два человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Вражеский беспилотник нанес удар по автозаправке и магазину во Льгове. В результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека», – написал губернатор в Max.
По словам главы региона, первую медицинскую помощь раненым окажут в местной больнице. В случае необходимости пострадавших госпитализируют в областной центр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава региона Александр Хинштейн сообщил о пожаре в здании с серверами медицинской информационной системы из-за падения обломков дрона.
Во вторник губернатор заявил о ранении человека в результате удара украинского беспилотника по газовой заправке во Льгове.
В понедельник мужчина пострадал при атаке беспилотника на частный дом в селе Нагольное Пристенского района.