Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Глава Афросоюза призвал превратить ресурсы континента в залог его процветания
Глава Бурунди Ндайишимийе призвал превратить ресурсы Африки в залог процветания
Природные ресурсы Африки должны стать залогом процветания населения континента, а не просто эксплуатируемыми месторождениями, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.
«Наши ресурсы не должны сводиться просто к месторождениям, которые будут эксплуатировать, эти ресурсы должны стать залогом процветания и благосостояния нашего населения», – приводит РИА «Новости» слова Ндайишимийе.
Глава Афросоюза сделал это заявление на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на форуме президент Владимир Путин заявил о необходимости африканских стран самостоятельно управлять своими ресурсами.
Накануне президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.