Глава Афросоюза призвал превратить ресурсы континента в залог его процветания

Глава Бурунди Ндайишимийе призвал превратить ресурсы Африки в залог процветания

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Наши ресурсы не должны сводиться просто к месторождениям, которые будут эксплуатировать, эти ресурсы должны стать залогом процветания и благосостояния нашего населения», – приводит РИА «Новости» слова Ндайишимийе.

Глава Афросоюза сделал это заявление на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на форуме президент Владимир Путин заявил о необходимости африканских стран самостоятельно управлять своими ресурсами.

Накануне президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.