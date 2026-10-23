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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    23 октября 2026, 07:42 • Новости дня

    Власти Москвы анонсировали ограничение движения из-за саммита Россия – Африка

    В центре Москвы и на нескольких набережных 24, 27, 28 и 29 октября временно ограничат движение из-за проведения саммита Россия – Африка, сообщили в мэрии столицы.

    С 24 по 29 октября движение будет перекрыто на Тверской, Моховой, Петровке, Большой Никитской, Москворецкой улицах, а также на Охотном Ряду, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    В субботу движение ограничат в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных.

    Кроме того, в среду и четверг перекроют Волхонку, Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной. Во вторник движение ограничат на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах.

    На Волхонке будет запрещена парковка в субботу, среду и четверг. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение прибыть на третий саммит Россия – Африка в Москву. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинства африканских делегаций. В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    22 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху

    Воробьев анонсировал продление графитовой и оранжевой веток метро в Подмосковье

    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху
    @ Р. Кривобок/Мосметрострой/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена планируется продлить в подмосковные Красногорск и Балашиху, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена продлят в Красногорск и Балашиху. Об этом сообщил телеканалу 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «В 2027 году откроется <…> подмосковная станция, <…> графитовая ветка, – «Липовая роща». <…> В Мытищах, на оранжевой ветке [метро], станцию планируется разместить рядом с микрорайоном Ярославский», – заявил Воробьев.

    В Балашихе на синей ветке предусмотрены станции «Восточная» и «Балашиха», что снизит нагрузку на Щелковское шоссе. Воробьев отметил, что проект реализуется благодаря мэру Москвы Сергею Собянину. Продление линий в Красногорск предполагает ветку в сторону Сберсити и жилого комплекса «Изумрудные холмы».

    Также до 2035 года на территории Одинцовского округа откроют пять новых станций метро на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 км. Всего в регионе до 2035 года собираются открыть 12 новых станций на семи направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии. Также Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

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    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Названа дата прощания с бывшим телеведущим «Вестей» Пономаревым

    Прощание с бывшим ведущим «Вестей» Пономаревым назначили на 23 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прощание с журналистом, бывшим телеведущим программы «Вести» на РТР Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября в Москве, сообщили в его семье.

    Церемония прощания с Пономаревым назначена на 23 октября, передает РИА «Новости». «Прощание с Михаилом Пономаревым состоится 23 октября, в пятницу, с 12:00 до 13:00 по адресу: город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4», – сообщила собеседница агентства.

    Она отметила, что церемония будет закрытой и пройдет только для близких, друзей и коллег журналиста.

    Бывший телеведущий умер в возрасте 57 лет от инфаркта. Михаил Пономарев вел программу «Вести» на РТР с 1991 по 1999 год, а затем работал ведущим программы «Новости» на ТВ-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно о смерти бывшего ведущего «Вестей» Михаила Пономарева. Дочь журналиста назвала инфаркт причиной смерти отца.

    В сентябре судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Сергея Соседова.

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    20 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Число пострадавших при наезде авто на пешеходов в Ульяновске выросло до шести

    МВД: Число пострадавших при наезде на пешеходов в Ульяновске выросло до шести

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ульяновске число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором 18-летний водитель сбил пешеходов, увеличилось до шести, включая младенца, сообщило региональное управление МВД.

    Авария произошла днем у дома № 7А по проспекту Авиастроителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 со стажем вождения один месяц не справился с управлением, сбил трех пешеходов на разделительной полосе и врезался в световую опору.

    В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 годов рождения, а также находившийся в коляске младенец получили травмы и были госпитализированы. В больницу также доставлены сам водитель и два его несовершеннолетних пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник автомобиль сбил трех пешеходов на разделительной полосе в Ульяновске.

    В августе в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали три подростка.

    В июле жертвами аварии под Ульяновском стали три человека.

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    20 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

    Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Беляковой о защите деловой репутации на 3 млн рублей.

    Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

    Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

    Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

    В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

    В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    МВД: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    На 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей, за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил подмосковный главк МВД России.

    В Наро-Фоминском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает полиция Подмосковья в «Макс». Авария случилась около 19:00 по местному времени на 52-м километре Киевского шоссе по направлению в область. По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

    В результате инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три девочки-подростка.

    На прошлой неделе в Московской области в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

    В начале месяца на трассе в Подмосковье после ДТП загорелся грузовик.

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    20 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Автомобиль сбил троих пешеходов на разделительной полосе в Ульяновске

    МВД: В Ульяновске 18-летний водитель сбил пешеходов на разделительной полосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей, стоявших на разделительной полосе, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

    «В результате ДТП женщина-пешеход 1962 года рождения, еще двое пешеходов, среди них несовершеннолетний, а также пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлены в медицинское учреждение», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Авария произошла около 15:00 по местному времени на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе Ульяновска. По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ-2114 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на пешеходов, а затем врезался в световую опору.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали трое подростков.

    В том же месяце в аварии автобуса с грузовиком в Москве погиб пешеход.

    В июле жертвами ДТП под Ульяновском стали три человека.

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    20 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека

    МВД: Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В городе Красноуфимске Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого пострадали три человека, включая одного ребенка.

    Инцидент случился во вторник на перекрестке улиц Советской и Интернациональной. Пострадавшие были доставлены в Красноуфимскую ЦРБ для медицинского обследования. В момент аварии в автобусе находилось около десяти пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

    По предварительным данным, водитель грузовика марки «Ситрак» не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», следовавшему по главной дороге по маршруту «Коллективный сад № 4 – Верхнее Никитино». Сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства и причины происшествия.

    Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области сообщила о начале проверки по факту ДТП. Она проводится по статье о нарушении правил дорожного движения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области.

    В начале месяца несколько человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье.

    В августе в ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек.

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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