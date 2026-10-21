Большинство африканских делегаций подтвердили участие в саммите с Россией

МИД: Большинство стран Африки приедут на саммит в Москву

Tекст: Мария Иванова

«К настоящему моменту большинство африканских делегаций подтвердили участие в предстоящей встрече», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Дипломат уточнила, что саммит будет сфокусирован на вопросах экономики, торговли и инвестиций. Приоритетными темами мероприятия также станут сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, развитие независимых платежных систем, продовольственная безопасность и цифровизация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник повестку саммита Россия – Африка сконцентрировали на вопросах экономики.

В августе глава МИД Сергей Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить мероприятие в Москве. В июле он анонсировал участие в саммите президента Мозамбика.