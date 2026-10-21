Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Большинство африканских делегаций подтвердили участие в саммите с Россией
МИД: Большинство стран Африки приедут на саммит в Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что большинство африканских делегаций подтвердили свое участие в предстоящем саммите Россия – Африка.
«К настоящему моменту большинство африканских делегаций подтвердили участие в предстоящей встрече», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Дипломат уточнила, что саммит будет сфокусирован на вопросах экономики, торговли и инвестиций. Приоритетными темами мероприятия также станут сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, развитие независимых платежных систем, продовольственная безопасность и цифровизация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник повестку саммита Россия – Африка сконцентрировали на вопросах экономики.
В августе глава МИД Сергей Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить мероприятие в Москве. В июле он анонсировал участие в саммите президента Мозамбика.