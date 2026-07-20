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Пожар на крыше дома на Страстном бульваре в Москве полностью потушен
Московские спасатели завершили тушение огня на крыше восьмиэтажного жилого здания в центре столицы.
Инцидент произошел на Страстном бульваре столицы, где изначально вспыхнули строительные материалы, передает РИА «Новости».
«Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России», – сообщили в МЧС России.
Напомним, на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы.
Позже площадь возгорания в элитном жилом комплексе достигла 400 квадратных метров. Пожарные успешно локализовали огонь на мансардном этаже.