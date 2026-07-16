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    16 июля 2026, 09:56 • Новости дня

    Собянин сообщил об отражении атаки летевших в сторону Москвы 200 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

    Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

    «Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

    Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

    Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    15 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Путин заверил в постепенном снижении ключевой ставки

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень ключевой ставки будет естественным образом снижаться и корректироваться в зависимости от макроэкономических показателей, заметил президент России Владимир Путин в беседе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Николаев на встрече с президентом сказал о том, как помогло бы снижение ключевой ставки республике, добавив, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала, что снижение будет.

    «Это и должно быть, это и будет естественным процессом исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

    На этой же встрече Путин назвал причину избыточного укрепления рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина сообщила в начале июля о пересмотре траектории ключевой ставки. Российские банки подняли ставки по вкладам на три месяца. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции около 4%.


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    14 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

    Мария Баландина сменила Анну Трапкову на посту директора Музея Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Культурное учреждение столицы обрело нового руководителя, перед которым поставлены задачи по расширению международного сотрудничества и запуску масштабных просветительских инициатив, отметили в мэрии.

    Новым руководителем Музея Москвы стала Мария Баландина, сменившая на этой должности Анну Трапкову. В столичном департаменте культуры отметили, что новый директор имеет богатый управленческий опыт и много лет работает в сфере искусства, передает ТАСС.

    «Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», – говорится в официальном сообщении ведомства. Ожидается, что под ее руководством институт продолжит развиваться, запустит новые проекты и расширит международные связи.

    Сама Баландина назвала назначение большой честью. Она подчеркнула важность сохранения достигнутых результатов, а также намерение развивать просветительские программы, укреплять партнерства и привлекать новую аудиторию. Предыдущий руководитель Анна Трапкова занимала этот пост с 2019 года, укрепив статус учреждения в культурной жизни столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа.

    В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.

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    14 июля 2026, 08:06 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО поразили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    Ранее Собянин сообщал, что сбито 35 дронов ВСУ, летевших на Москву.

    В понедельник в дневное время над Россией уничтожили 146 украинских БПЛА.

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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.

    В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.

    В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.

    Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили пять дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Утром у Москвы уничтожили два БПЛА.

    Ночью Собянин сообщал, что сбито 35 дронов ВСУ, летевших на Москву.

    За дневное время 13 июля над Россией поразили 146 украинских беспилотников.

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    16 июля 2026, 02:47 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.


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    16 июля 2026, 04:24 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 04:36 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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