Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Задержан взорвавший страйкбольную гранату в московской гостинице мужчина
Правоохранители задержали подозреваемого, подорвавшего страйкбольное пиротехническое изделие в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Инцидент произошел в гостинице «Восход», сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.
Он указал, что речь идет о страйкбольной гранате. Пока неизвестно, совершил ли злоумышленник это деяние по указаниям мошенников, или же он действовал из хулиганских побуждений.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчину задержали, в скором времени его доставят в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Источник уточнил, что что задержанный – мужчина 2003 года рождения, гражданин России. ПО предварительной информации, он находится не в себе.
В ноябре в Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. Подозреваемый заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой.