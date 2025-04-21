Задержан взорвавший страйкбольную гранату в московской гостинице мужчина

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в гостинице «Восход», сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Он указал, что речь идет о страйкбольной гранате. Пока неизвестно, совершил ли злоумышленник это деяние по указаниям мошенников, или же он действовал из хулиганских побуждений.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчину задержали, в скором времени его доставят в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник уточнил, что что задержанный – мужчина 2003 года рождения, гражданин России. ПО предварительной информации, он находится не в себе.

В ноябре в Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. Подозреваемый заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой.