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В Москве сгорел маршрутный автобус
В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.
На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.
В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.
В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.
В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.
В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.