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Гидрометцентр спрогнозировал превышение нормы снежного покрова вдвое в Москве
Метеоролог Паршина: Снежный покров в Московском регионе вдвое превысит норму
Снежный покров в Московской области может достичь 10-15 сантиметров из-за снегопада 24–25 ноября, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Так как снегопад, возможно, начнется с мокрого снега, то высота снежного покрова максимум будет достигать 10-15 сантиметров», – заявила эксперт ТАСС.
Она отметила, что такие показатели вдвое выше средних значений для данного времени года и конца осени. Традиционно в этот период высота снежного покрова варьируется от пяти до семи сантиметров.
Вместе с тем в аналогичный период прошлого года наблюдалась еще более нестандартная ситуация: высота снежного покрова завышалась до 21 сантиметра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов.
В тот же день начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о вероятном росте снежного покрова в Москве до 12 сантиметров.
В воскресенье специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал 10-сантиметровые сугробы в столичном регионе.