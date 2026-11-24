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Батальон украинской бригады утратил боеспособность под Харьковом
Батальон бригады ВСУ полностью утратил боеспособность под Харьковом
В Харьковской области один из батальонов 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины практически полностью утратил боеспособность из-за тяжелых потерь.
Один из батальонов 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области практически полностью утратил боеспособность, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Тяжелые потери на харьковском направлении продолжает нести 58-я ОМПБр ВСУ. Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия замены», – заявил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины понесли потери в Харьковской области в результате применения бракованных медицинских изделий и просроченных лекарств.
Ранее батальон 114-й бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью потерял боеспособность в результате ударов российских войск в Черниговской области.
Также переброшенные в район Приколотного Харьковской области группы 6-го рейнджерского полка начали нести потери.