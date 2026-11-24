Батальон бригады ВСУ полностью утратил боеспособность под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один из батальонов 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области практически полностью утратил боеспособность, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Тяжелые потери на харьковском направлении продолжает нести 58-я ОМПБр ВСУ. Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия замены», – заявил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины понесли потери в Харьковской области в результате применения бракованных медицинских изделий и просроченных лекарств.

Ранее батальон 114-й бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью потерял боеспособность в результате ударов российских войск в Черниговской области.

Также переброшенные в район Приколотного Харьковской области группы 6-го рейнджерского полка начали нести потери.