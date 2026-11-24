Боец Арлекин сообщил об отрезавших пальцы пленным россиянам наемниках

Tекст: Дмитрий Зубарев

«У нас разведгруппа попала тогда в переделку. Двоих из них казнили, а одного забрали в плен – пальцы отрезали. То есть достаточно жестокие люди были. Там весь сброд, лично нам попадались и французы, и британцы, и австралийцы – то есть разные», – ТАСС.

Арлекин отметил, что в зоне спецоперации он получил тяжелое ранение, после чего освоил новую военно-учетную специальность. В настоящее время военнослужащий выполняет задачи в составе батальона «Булат» в курском приграничье, защищая направление от украинских беспилотников с помощью московских дронов-перехватчиков «Лис».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее считавшийся погибшим российский военный с позывным «Береза» выжил и взял в плен военнослужащего ВСУ в Запорожской области.

Также военнослужащие группировки «Запад» уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве в Купянском районе.

Кроме того, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы иностранных наемников.