В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Чемезов заявил о планах России закрепить второе место по экспорту оружия
Чемезов заявил о планах России сохранить второе место по экспорту оружия
Россия планирует сохранить за собой второе место на мировом рынке экспорта вооружений, несмотря на попытки других стран потеснить ее, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Сейчас задача стоит – закрепить за собой второе место [по экспорту вооружений в мире], это реально, хотя мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армии», – заявил Чемезов ТАСС.
Он отметил, что Франция, Южная Корея и другие страны «пользуются моментом и пытаются нас поджимать». «Ничего у них не получится», – добавил глава Ростеха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.
Также министр обороны Андрей Белоусов заявил об увеличении портфеля контрактов на экспорт военной продукции.
Кроме того, Чемезов заявил о недостижимых для противников России объемах производства вооружений.