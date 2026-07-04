Медведев раскрыл мирный план решения ядерной проблемы Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам визита в исламскую республику указал на наличие у Москвы вариантов урегулирования кризиса, передает РИА «Новости». Он напомнил, что поводом для атаки Соединенных Штатов стала дискуссионная ядерная программа страны.

«Хотя на сей счет у РФ были предложения – их, по сути, предлагал глава нашего государства – которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами», – сказал Медведев.

Политик добавил, что обсуждение иранских ядерных материалов ограничивалось общими рассуждениями без предъявления конкретных фактов. Ранее чиновник прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Позднее Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России планов передачи ядерного оружия Тегерану.

В прошлом месяце Вашингтон подписал с исламской республикой меморандум о прекращении войны.