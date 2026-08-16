Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

«Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.