МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

«Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

