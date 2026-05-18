МИД Ирана сообщил о подаче иска против США
Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».
Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.
«Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.
Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.
Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.
Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.