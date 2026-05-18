    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня

    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    17 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом заявил об общей для США и Китая «цели денуклеаризации» КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американские и китайские власти достигли взаимопонимания по вопросу денуклеаризации КНДР, заявил Белый дом.

    Американская администрация заявила, что лидеры двух стран «подтвердили общую цель денуклеаризации» КНДР, передает ТАСС.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, заявил Белый дом.

    Кроме того, в заявлении США сказано, что стороны призвали обеспечить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Подчеркивается, что ни одно государство или организация не вправе взимать плату за использование этого транспортного маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов. В ходе встречи политики обсудили недопустимость получения Ираном доступа к ядерному оружию. Ранее Пекин предложил помощь в запуске мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

    17 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Иран назвал план из десяти пунктов по урегулированию кризиса «красной линией»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар подчеркнул, что план из десяти пунктов является красной линией для исламской республики.

    «Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», – заявил политик в интервью Mehr, передает ТАСС.

    По словам депутата, Иран никогда не доверял США, и у страны нет иного пути, кроме как стать сильнее. Кроме того, Джокар призвал американских военных покинуть регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался одобрять сделку без принятия американской стороной десяти требований.

    Исламская республика отвергла идею временного прекращения огня. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях угроз.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    17 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    В Иране сравнили действия США с походами Римской империи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия США по отношению к Ирану выглядят как походы римского полководца Гнея Юлия Агриколы (40 – 93 н. э.) на Британские острова, которые оставили после себя лишь «пустыню». Такое мнение высказал представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Действия Вашингтона в отношении Исламской республики напоминают вторжение римского полководца Гнея Юлия Агриколы на Британские острова в первом веке нашей эры, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты намеренно провоцируют конфликты. «Это их привычный, циничный план действий: спровоцировать кризис и войну, а затем продолжить эскалацию под благородным лозунгом "восстановления стабильности" или "защиты мира"», – написал Багаи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В качестве исторического примера представитель министерства привел фрагмент из труда древнеримского историка Тацита. Политик напомнил слова вождя каледонских племен Калгака о том, что римляне превращают захваченные земли в пустыню, называя принесенные разрушения миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления военных ударов по Ирану. В ответ иранские парламентарии пригрозили обогатить уран до 90 процентов. Представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи потребовал разблокировать иранские финансовые средства за рубежом.

    17 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник турецкое правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит ход непрямых контактов Вашингтона и Тегерана, а также вопросы энергетической безопасности страны, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

    «На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва морской блокады.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня.

    18 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Financial Times заявила о переходе энергетического кризиса в новую фазу

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый этап мирового энергетического кризиса, пишет Financial Times.

    В преддверии летнего сезона ожидается значительный рост спроса на туристические поездки и использование кондиционеров. Это создаст дополнительную нагрузку на мировые запасы топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», – отмечает газета.

    Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл предупредил о возможных крайне негативных последствиях. Его команда сейчас детально изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent достигнет 180 долларов за баррель.

    Подобный скачок котировок неминуемо вызовет резкий рост инфляции. В конечном итоге многие европейские и азиатские государства могут столкнуться с тяжелой экономической рецессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild спрогнозировало рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель. Власти Ирака зафиксировали падение апрельского экспорта сырья почти в девять раз из-за перекрытия Ормузского пролива. Мировые запасы нефти на фоне эскалации конфликта сократились на рекордные 200 млн баррелей.

    18 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.

    18 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    КСИР пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил о намерении вывести из строя американские военные объекты на фоне блокады Ормузского пролива.

    Иранский Корпус стражей Исламской революции выразил готовность нейтрализовать все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на юге Персидского залива, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные средства массовой информации. Подобные меры могут быть приняты из-за продолжающейся американской блокады Ормузского пролива.

    «В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», – заявил представитель военного формирования Ибрагим Зольфагари.

    Угроза прозвучала вскоре после нападения беспилотных аппаратов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, которое произошло в минувшее воскресенье. В результате атаки один из дронов поразил электрогенератор вблизи атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра, что привело к возгоранию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по американским объектам на территории Ирака, Кувейта и ОАЭ.

    Корпус стражей исламской революции объявил о полном контроле над Ормузским проливом.

    Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    18 мая 2026, 06:46 • Новости дня
    Пентагон разработал план ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон определил перечень энергетических объектов Ирана для возможных атак в случае соответствующего распоряжения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай», если Белый дом «в конечном счете решит одобрить новые удары», передает РИА «Новости».

    В качестве приоритетных целей рассматриваются элементы энергетической и гражданской инфраструктуры. Состоялась встреча президента США с высокопоставленными представителями его администрации в гольф-клубе в штате Вирджиния. В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Американский лидер выразил серьезное разочарование продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые нефтяные котировки. Ожидается, что в начале этой недели глава государства проведет еще одно совещание с командой по национальной безопасности для определения дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом допустил возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на уступки. Помощники главы государства подготовили планы новых бомбардировок на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 07:17 • Новости дня
    «Хезболла» объявила о десяти атаках на армию Израиля за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана в воскресенье.

    Ливанское движение «Хезболла» провело десять боевых операций против израильской армии на юге Ливана, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы, действия были осуществлены 17 мая и включали атаки по различным военным объектам израильской стороны.

    В заявлении указывается, что удары были нанесены по инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийским позициям, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных сразу в нескольких районах – Баяда, Ршаф, Адейса, Дейр ас-Сирьян, Накура и возле поселения Йохмор-эш-Шкиф.

    По информации «Хезболлы», бойцы использовали ударные беспилотники, артиллерию, ракетные залпы и взрывные устройства. В частности, отмечается, что при попытке продвижения израильского подразделения в район Сафита в окрестностях Йохмор-эш-Шкиф было подорвано взрывное устройство.

    «Операции стали ответом на продолжающиеся израильские удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня», – сообщили представители движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая ливанское движение сообщило о 13 атаках на позиции израильских военных за сутки.

    Для поражения тяжелой бронетехники ЦАХАЛ шиитские отряды применили управляемые по оптическому кабелю беспилотники.

    В конце апреля Армия обороны Израиля нанесла серию массированных ударов по объектам военной инфраструктуры организации.

    18 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла удары по десяткам ливанских поселений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация в воскресенье атаковала 37 населенных пункта на юге и востоке Ливана, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Военно-полевой источник в Ливане сообщил о масштабной атаке израильской авиации на территорию страны, передает РИА «Новости». По данным собеседника агентства, ударам подверглись 37 населенных пунктов.

    «В воскресенье вражеской авиацией были атакованы 35 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны», – рассказал источник агентства. Кроме того, 19 поселений подверглись обстрелам израильской артиллерии.

    В четырех населенных пунктах израильская армия задействовала ударные беспилотники. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 2988 человек, еще 9210 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 мая израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана.

    Десятого мая министерство здравоохранения республики заявило о гибели 2846 человек из-за массированных ударов.

    Днем ранее при израильском авианалете на поселение Саксакия погибли девять мирных граждан.

    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации