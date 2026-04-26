Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, передает ТАСС. По данным пресс-службы армии, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – говорится в сообщении.

Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести «мощные удары» по объектам «Хезболла» в Ливане. После этого армия провела серию атак по южноливанским позициям организации.

Армия обороны Израиля ликвидировала за минувшие выходные на юге Ливана более 15 боевиков шиитского движения.

Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на 3 недели не имеет смысла при продолжающихся израильских атаках.