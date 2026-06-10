Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Fox News: США в ходе ночной атаки ударили по 20 целям в Иране
Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов.
Собеседник Fox News не стал приводить точные подробности и характеристики пораженных объектов, передает ТАСС. Вместе с тем он подчеркнул, что американские военные сохраняют полную боевую готовность и незамедлительно ответят, если иранская сторона решится на контратаку.
Ранее Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.
Американские войска атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива.
Член парламента Ирана Федахосейн Малеки подтвердил твердую готовность Тегерана отвечать на новые американские операции.