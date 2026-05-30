    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 17:10 • Экономика

    Летняя жара разогреет мировые цены на нефть и газ

    Tекст: Андрей Резчиков

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ?

    Руководители Международного энергетического агентства (МЭА), МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление о серьезной угрозе для глобального энергетического рынка. Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов.

    Ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. Сокращение мировых запасов нефти угрожает дестабилизацией рынков перед летним пиком спроса и сильнее всего ударит по развивающимся странам из-за роста цен на топливо и удобрения. Для смягчения последствий планируется усилить координацию помощи пострадавшим регионам.

    Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала правительства избегать экспортных ограничений, так как они усугубляют дисбаланс на рынке. Глава МЭА Фатих Бироль отдельно отметил, что некоторые страны вместо использования запасов для стабилизации рынка направляют их на наращивание собственных резервов.

    Ряд стран уже меняет энергетическую стратегию на фоне кризиса. Например, Южная Корея отменила ограничения на использование угля и объявила об увеличении доли ядерной энергетики до 80%, чтобы компенсировать «нефтяной шок». Индия выделила около 6,7 млрд долларов в специально созданный Фонд экономической стабилизации, который должен сработать как фискальный амортизатор при цене нефти выше 100 долларов за баррель.

    Китай также предпринимал комплексные и беспрецедентные меры для сдерживания цен на нефть и защиты своей экономики от последствий ближневосточного топливного кризиса. Государственный плановый орган Китая (NDRC) фактически заморозил и ограничил предельный рост цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Более того, в КНР заблаговременно создали один из крупнейших в мире запасов нефти, оцениваемый аналитиками в диапазоне от 900 млн до 1,4 миллиарда баррелей (этот объем эквивалентен почти четырем месяцам импорта).

    На фоне падения поставок через Ормузский пролив мировые цены на нефть закрепились выше отметки 100 за баррель. Синхронно растут цены на природный газ и азотные удобрения – газ используется не только как топливо в технологическом процессе, но и как важнейший компонент при синтезе аммиака, который лежит в основе большинства азотных удобрений. Это вызывает панику в аграрном секторе развивающихся стран, так как дефицит удобрений совпал с началом посевного сезона.

    В Европе тоже назревает серьезный энергетический кризис, а слухи о дефиците в подземных хранилищах газа (ПХГ) полностью подтверждаются официальной статистикой. Сейчас стоимость голубого топлива на европейских хабах достигла 582 долларов за одну тыс. кубометров, значительно превысив показатели прошлого года. Средняя цена газа весной выросла более чем на треть. В мае котировки оказались на 39% выше средних значений аналогичного месяца 2025 года. Удорожание энергоресурсов зафиксировали аналитики, опираясь на данные лондонской биржи ICE.

    Из-за трехмесячной блокировки Ормузского пролива перекрыто около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), что привело к дефициту сырья и жесткой конкуренции за него между Европой и Азией. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), в мае темпы закачки газа упали до самых низких значений за последние 12-15 лет. Норвежская компания Equinor уже официально предупредила, что если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится в ближайшие один-два месяца, Европа столкнется с критической нехваткой газа следующей зимой.

    Еврокомиссия обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона надо закачать не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году европейцы смогли накопить лишь около 55 млрд кубометров. При текущих темпах объемы закачки нужно удвоить, что физически невозможно в условиях дефицита СПГ. Самый сильный дефицит запасов сейчас фиксируется в Центральной и Восточной Европе (особенно в Австрии и Чехии).

    На данный момент подземные резервуары Европы заполнены на 39,13%, тогда как годом ранее показатель достигал 47%. Общий объем запасов составляет 42,8 млрд кубометров, при этом к предстоящей зиме уже закачано порядка 12 млрд кубометров газа. Из-за дорогого топлива оптовые цены на электроэнергию в Европе подскочили до максимума со времен кризисного 2022 года.

    Европейская комиссия уже официально ухудшила экономический прогноз на 2026 год: рост ВВП еврозоны урезан до 0.9%, а прогноз по инфляции поднят до 3%. В Германии и Франции замедляется производство из-за дорогих энергоресурсов.

    Ситуация вокруг блокированного Ормузского пролива создала на мировом рынке нефти беспрецедентное напряжение, однако физический дефицит несколько ниже объемов, которые раньше шли через эту артерию, отмечает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    До перекрытия через пролив ежедневно проходило 20-22 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, но сейчас, по его оценкам, рынок недополучает порядка 13 млн баррелей в сутки. Разницу частично компенсируют обходные трубопроводы, которые прежде были недозагружены. Прежде всего это саудовская магистраль к Красному морю, которую сейчас выводят на семь млн баррелей в сутки, нефтепровод в ОАЭ мощностью около 1,8 млн баррелей, а также отгрузки иракской нефти через турецкий порт Джейхан. Тем не менее этих мощностей недостаточно, и основная дыра закрывается из стратегических запасов.

    «В марте и апреле активно проедалась также нефть, хранившаяся на танкерах, – уточняет Юшков. – В том числе российская. Bloomberg на конец февраля оценивал такие плавучие запасы российской нефти примерно в 160 млн баррелей, но сейчас их почти все уже потребили».

    Теперь мир достает сырье из стратегических резервуаров, однако они не бездонны. По оценке Юшкова, тяжелее всего приходится странам, у которых таких резервов изначально не было, либо они слишком малы, а также тем, у кого попросту нет денег конкурировать за оставшиеся на рынке свободные объемы.

    В зоне риска, по словам аналитика, государства Юго-Восточной и Южной Азии, значительная часть Африки и некоторые страны Южной Америки. У них физический дефицит нарастает на глазах.

    Крупнейшие держатели резервов пока держатся. Китай, по спутниковым оценкам мониторинговых служб, хранит порядка 1,4 млрд баррелей и, судя по всему, даже не приступал к их расходованию. Более того, Пекин, сократив импорт, вероятно, просто прекратил активную закачку в строящиеся хранилища. «Раньше Китай мог направлять в стратегические резервуары до одного млн баррелей в сутки, – комментирует аналитик. – Теперь он этого не делает, потребляя покупную нефть, в том числе российскую, исключительно на текущие нужды».

    Но сам факт начала отбора из китайских резервов, если он будет зафиксирован, полагает спикер, станет мощным спекулятивным сигналом для рынка и неминуемо толкнет цены вверх.

    Что касается ценового потолка, собеседник считает маловероятным закрепление котировок в диапазоне 150-200 долларов за баррель. Рынок сбалансируется через разрушение спроса. «Грань находится где-то в районе 130-140 долларов, – полагает Юшков. – Как только цена достигает этого уровня, начинается глобальное сокращение потребления, даже теми, кто еще может покупать. Поэтому долго сверхвысокие цены не удержатся».

    Резкие скачки до 150 долларов и выше возможны, но лишь как краткосрочный шок – например, в случае атак на крупные месторождения Саудовской Аравии или ОАЭ с длительным выводом их из строя. США, в свою очередь, продолжат обновлять антирекорды по остаткам в своих стратегических запасах (там еще порядка 400 млн баррелей), но до остановки машин на американских дорогах, по мнению эксперта, не дойдет – при крайней нужде Вашингтон просто форсирует политическую развязку кризиса.

    Россия в этом дефицитном ралли, как ни парадоксально, не может выступить стабилизатором предложения. «Мы даже текущую квоту ОПЕК+ не выбираем, о каком существенном наращивании можно говорить?» – констатирует эксперт.

    Причины – комплексные. С декабря 2025-го по февраль 2026 года российская Urals стоила от 39 до 44 долларов за баррель, и лишь в марте-апреле на фоне кризиса подорожала до 77 и 95 долларов. Однако издержки у российских компаний, раздутые санкционными посредниками, транспортом и дорогими кредитами, превышают 20 долларов на баррель. Плюс запрет на поставки оборудования для модернизации и ремонта НПЗ, а также физические повреждения объектов – например, удары по платформам «Лукойла» на Каспии. «Задача сейчас – хотя бы удержать текущие объемы. Чтобы нарастить добычу, нужны и экономическая стабильность, и смягчение налогового пресса, и гарантии безопасности. Пока этого нет», – резюмирует аналитик.

    Влияние нефтяного кризиса на смежные рынки также значительное. Сама

    блокировка Ормуза заперла катарский СПГ – третий по объему производства в мире, и это мгновенно подняло газовые котировки, прежде всего в Европе с ее биржевым ценообразованием.

    Европейцы при этом последовательно ограничивают себя в альтернативах: с 26 апреля они закрыли возможность покупать российский сжиженный газ по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года полностью запретят импорт российского СПГ. «Россия – второй по величине поставщик СПГ в Европу, 20-30 процентов этих объемов уже уходит с рынка, – напоминает эксперт. – Параллельно дорожают и трубопроводные контракты с нефтяной индексацией, как, например, поставки по «Силе Сибири». Газпром от этого дополнительно зарабатывает».

    Заменой дорожающему газу в мире традиционно выступает уголь, и в Азии его потребление уже растет. Однако, по словам Юшкова, Европе такой маневр обходится дороже из-за необходимости платить за выбросы парниковых газов, поэтому быстрого отказа от газа в пользу угля не произойдет. «Рынки остаются в состоянии ценовой лихорадки, где любой новый инцидент способен вызвать лавинообразный рост», – добавляет собеседник.

    «Главный драйвер текущего роста газовых котировок – это не фундаментальный дисбаланс спроса и предложения, а последствия транспортного коллапса в Ормузском проливе и нанесенных ударов по катарской инфраструктуре», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    Он отмечает сложившися парадокс парадокс: Европа после 2021 года серьезно сократила потребление газа – примерно со среднегодовых 500 млрд кубометров до 330 млрд, отказалась от российского трубопроводного топлива и, казалось бы, снизила зависимость от СПГ. Физически газа в мире стало больше. Однако политические решения изменили структуру поставок.

    «Дональд Трамп в свое время сделал европейцам большой подарок, и теперь они из-за этого страдают», – поясняет аналитик, говоря о ситуации, в которой Евросоюз оказался в жесткой привязке к американскому сжиженному газу.

    В условиях, когда основной альтернативный поставщик СПГ – Катар – столкнулся с перебоями из-за перекрытого пролива, а

    страх перед дефицитом нефти подогревает спекулятивный рост всех энергоносителей, цены на газ взлетели, даже несмотря на относительно низкий спрос.

    «То, что мы видим сейчас (около 565 долларов за тысячу кубометров) – это цена «ленивого» рынка, когда потребители неохотно покупают дорогой газ. Но все изменится, когда Европа будет вынуждена начать активную закачку. Дальше будет веселее, – предупреждает эксперт. – Когда начнут его покупать, цена взлетит еще выше. Плюс мы не понимаем, какие будут цены на нефть. Ормуз до сих пор перекрыт, и уже звучат прогнозы – 160-180 долларов за баррель через пару недель. Это неминуемо подстегнет и газ».

    Хранилища нефти стремительно пустеют, и на фоне летнего пика потребления рынок вступает в зону идеального шторма. Слабость европейской газовой «подушки безопасности» Лизан объясняет просто: зима была длинной и холодной, поэтому из хранилищ отобрали больше, чем хотелось бы, а приток газа был ограничен. Отсюда нынешние 39% заполненности против 47% годом ранее.

    «Теперь для выполнения норматива Еврокомиссии (не менее 68 млрд кубометров к осени) европейцам предстоит дорогостоящая гонка, которая однозначно внесет вклад в инфляционное давление – энергоносители стали ощутимо дороже, и конечные цены для потребителей и промышленности еще не отыграли этот рост полностью», – добавляет спикер.

    Что касается отступления к угольной генерации ради экономии, эксперт скептичен: хотя Европа и скорректировала «зеленую» идеологию, признав атом чистым источником, быстрого возрождения угля не случится. «Это не быстро. Предыдущие десятилетия угольные ТЭС выводили, ломали, ровняли под ноль. Чтобы повернуть вспять, нужны миллиардные инвестиции, восстановление объемов добычи и запуск станций. Да и угля в Европе не факт что хватит: угольное эмбарго против России никто не отменял», – поясняет он.

    Россия же, по словам аналитика, не сможет стабилизировать европейский рынок газом не по своему желанию, а из-за позиции самого Евросоюза. «Европейская санкционная политика исключает закупки чего-либо у России. Вопрос не в нас, не в нашем конформизме, а в их нежелании. Если что-то изменится – тогда, может быть, да», – говорит Лизан.

    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

