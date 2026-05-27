    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 08:14 • Экономика

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    @ Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность?

    «Полностью прежней нормальности, скорее всего, не будет. Даже если формально проход откроют, судовладельцы еще долго будут закладывать риск в стоимость страховки, фрахта и маршруты», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Рынки постепенно в итоге все равно сбалансируются. Но теперь у Ирана есть понимание, что инструмент перекрытия Ормузского пролива эффективно работает. Поэтому, если на него будут новые нападения, то он опять будет дергать за этот стоп-кран, останавливать проход судов через пролив. И он теперь постоянно будет использовать этот инструмент», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Маховик использования энергии в качестве оружия раскручивается все сильнее. И не мы это начали. Ящик Пандоры открылся, когда были взорваны «Северные потоки», а потом стало нормально атаковать российские танкеры. Теперь можно перекрывать проливы и так далее. Это новая нормальность. В этом плане как прежде действительно не будет», – добавляет эксперт ФНЭБ.

    Правда, для России в целом ситуация может разыгрываться положительно. Во-первых, через получение более высоких доходов от экспорта более дорогой нефти. Во-вторых, через активизацию еще более тесного сотрудничества с Китаем как покупателем наших энергоресурсов. Так как Россия предлагает надежный источник углеводородов.

    «Китай тоже видит, что перекрытие проливов, подрыв инфраструктуры – это новая нормальность. Сегодня перекрыли Ормузский пролив, завтра вам перекроют Малаккский пролив или введут санкции, запрещающие поставку газа и нефти. В этом плане мы как раз предлагаем Китаю минимизировать эти риски, построив газопровод «Сила Сибири – 2», Вполне может появиться и еще один нефтепровод из России в Китай»,

    – говорит эксперт ФНЭБ.

    «Для России мирное соглашение скорее умеренно негативная новость, но не катастрофичная. Главный минус в снижении стоимости Brent и Urals, а значит, в более слабых нефтегазовых доходах, в меньшей экспортной выручке и меньшей поддержке для курса рубля. Но если Brent останется в районе 85–90 долларов, это все равно высокая цена, поэтому выгода для России не исчезнет полностью, просто пик сверхдоходов может пройти», – говорит Чернов.

    Что будет с нефтью, нефтепродуктами и газом, если будет заключен мир и Ормузский пролив будет открыт?

    «Конечно, цена упадет. Мы это видели, когда цены опустились ниже 100 долларов только на слухах и публикациях в СМИ о мире. Если Ормузский пролив откроют, и даже не так важно, будет ли Иран взимать плату на его прохождение и собственники нефти оплатят проход, – то на мировой рынок выйдет большой объем предложения. Во-первых, страны Персидского залива сразу начнут отгружать на экспорт те объемы нефти, которые были накоплены в различных резервуарах и хранилищах. Когда пролив был только перекрыт, они не сразу сократили добычу, а сначала продолжали добывать нефть и закачивать ее во всевозможные системы хранения. Во-вторых, они смогут в течение нескольких дней восстановить докризисные объемы добычи. Тем более что она не останавливалась до нуля, к тому же оставались поставки по нефтепроводам из Саудовской Аравии (7 млн баррелей в сутки) и из ОАЭ (1,7 млн баррелей в сутки)», – говорит Игорь Юшков.

    Кроме того, сразу встанет вопрос с сохранением или развалом ОПЕК и ОПЕК+. Другие члены организации могут объявить о выходе из организации и сделки вслед за ОАЭ.

    «Если еще и соглашение ОПЕК+ развалится, то в течение одного-двух месяцев на рынок выйдет огромный дополнительный объем нефти в районе одного–двух миллионов баррелей в сутки.

    Вместо дефицита мы получим, наоборот, перепроизводство, и цены могут упасть довольно низко – в район 30–40 долларов за баррель. Это вполне реалистичный сценарий, если распадется сделка ОПЕК+ и если Иран не будет ограничивать проход судов через Ормузский пролив»,

    – считает эксперт ФНЭБ.

    Один из немногих факторов, который все-таки будет удерживать цены от падения – это необходимость многих стран закачивать нефть обратно в стратегические резервы, которые сейчас расходуются. Но если сделка ОПЕК+ развалится, то цены все равно упадут низко, считает Юшков.

    «Если соглашение будет подписано и Ормуз начнет открываться, нефть сначала может резко подешеветь за счет ухода военной премии. По Brent я бы ждал отката в район 85–90 долларов за баррель. При очень быстром восстановлении поставок возможен даже заход к 80–85 долларам, но быстрое падение ниже 80 долларов пока не выглядит основным сценарием», – говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Его прогноз строится в том числе на ожиданиях официальных отраслевых ведомств типа EIA.

    Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», считает, что цена на нефть Brent может опуститься в диапазон 75–85 долларов за баррель, если состоится мирная сделка и Ормузский пролив будет открыт. Но возвращения к уровням начала текущего года – 60–70 долларов за баррель – он не ждет, так как возвращение к прежнему уровню добычи, скорее всего, произойдет не ранее конца текущего года считает он, основываясь на обзорах Минэнерго США, что добыча семи ключевых стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Катар, Бахрейн, Кувейт) будет восстанавливаться темпами, равными примерно 2 млн баррелей в сутки за квартал.

    «А вот бензин, дизель и авиакеросин не обязаны дешеветь так же быстро, как падает стоимость нефть, так как там проблема не только в цене сырья, но и в его переработке, логистике и запасах. Загрузка НПЗ во втором квартале может провалиться на 4,5 млн баррелей в сутки, а маржа переработки остается высокой из-за дефицита средних дистиллятов, пишет IEA. Поэтому нефть может уже снижаться, а дизель и керосин еще какое-то время будут держаться дорого», – говорит Чернов.

    На газовом рынке ситуация несколько иная, потому что здесь пострадала инфраструктура – линии по производству СПГ в Катаре. По оценку Exxon Mobil, партнера Qatar Energy в производстве СПГ, ремонт займет от трех до пять лет.

    «Неповрежденные мощности по производству СПГ в Катаре – а это более 80% от имеющихся объемов – можно перезапустить в течение двух-трех недель после открытия Ормузского пролива. В то же время пострадавшие линии по производству СПГ, судя по всему, были сильно повреждены. Кроме того, этот конфликт вынудил Катар сдвинуть вперед сроки ввода новых мощностей», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Однако ЕС импортировал только около 6% СПГ из Катара, поэтому сейчас задачей альянса является не столько поиск новых объемов (такая задача стоит скорее перед странами Азии), а в удержании текущих, говорит эксперт.

    «В то же время, конечно, острый дефицит СПГ в Азии создает сложности для всех рынков. В частности, цены в ЕС растут на фоне необходимости конкурировать с рынками АТР. Кроме того, запасы газа в ПХГ находятся на пониженном уровне (38% на данный момент), что увеличивает риски сложной подготовки к следующему отопительному сезону. Но если Ормузский пролив все же удастся открыть в ближайшие один–два месяца, то ожидаем снижения цен на газ в ЕС до 450–500 долларов за тысячу кубометров. Тогда как новая эскалация способна привести к росту цен до 800 долларов за тысячу кубометров, то есть к мартовским максимумам», – прогнозирует Кауфман.

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Украина обрушила с воздуха прибалтийский туризм

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

