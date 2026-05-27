  Энергодар подвергся массированному удару украинских БПЛА с 50 взрывами
    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 08:55 • Новости дня

    FT: Доноры не направили ни доллара в фонд «Совета мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    С момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета организации не поступило никаких средств, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, с момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета не поступило никаких средств, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия финансирования и политической неопределенности реализация проектов по восстановлению палестинского анклава сильно замедлилась.

    «Ни доллара не поступило», – заявил источник британского издания, комментируя текущее состояние счетов организации. В феврале президент США обещал, что участники объединения направят на помощь региону семь млрд долларов, однако эти планы пока не реализованы.

    В середине ноября прошлого года Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ поддержали 13 членов совета, Россия и Китай от голосования воздержались. План предусматривает временное международное управление анклавом и развертывание стабилизационных сил.

    В январе американский президент США объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Еще осенью прошлого года арабские страны отказались финансировать восстановление анклава на условиях США.

    В феврале Россия первой приняла решение предоставить Палестине один миллиард долларов помощи.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 00:42 • Новости дня
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Параметры федерального бюджета изменятся, расходы в последние годы росли опережающими темпами, резервы не бесконечны, но исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны являются абсолютно приоритетными статьями, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов подчеркнул важность стабильности. Российское министерство финансов разработало законодательные инициативы для гибкого реагирования на мировые вызовы, пишет «Коммерсантъ».

    «Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке», – отметил министр.

    Параметры государственной казны будут изменены из-за новых макроэкономических условий и необходимости концентрации ресурсов. С 2019 года расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП – с 16,6% до 20,0% в 2025 году, «рост в деньгах более чем в 2,3 раза».

    Подобная динамика стала следствием COVID-19 и западных санкций. Государство активно использовало накопленные резервы, включая средства Фонда национального благосостояния и рентные доходы, сказал Силуанов.

    «Благо мы всегда аккуратно подходили к бюджету. Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст». – сказал он.

    Власти продолжают работу по обелению экономики и расширению налоговой базы. Абсолютными приоритетами остаются социальные обязательства и безопасность страны, тогда как остальные статьи тщательно анализируются на предмет экономической эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предупредил о риске мирового энергетического кризиса на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    В конце апреля министерство подготовило законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год с полным финансированием всех приоритетных направлений.

    Ранее министр финансов сообщил о сохранении расходов на оборону в 2026 году на сопоставимом с прошлым годом уровне.

    26 мая 2026, 19:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении отказ от штрафов за неподачу нулевых деклараций, минимальный размер которых сейчас составляет одну тысячу рублей.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка штрафов за налоговые декларации. Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Андреем Макаровым. Документ отменяет штрафы за непредставление нулевых деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций, пишет ТАСС.

    В пояснительной записке со ссылкой на данные ФНС отмечается, что около 55% всех решений по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса связаны именно с неподачей нулевых деклараций. Авторы напоминают, что минимальный штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей и при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства должен сокращаться минимум вдвое.

    «Учитывая минимальный размер штрафа за непредставление таких деклараций (1 тыс. рублей), который при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства подлежит снижению не менее чем в два раза, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа (включая трудовые и почтовые издержки налогового органа), существенно превышают доходы федерального бюджета от его взимания», – говорится в документе.

    Разработчики считают, что отказ от штрафов не приведет к массовой неподаче деклараций, так как сохраняются другие меры воздействия, в том числе блокировка банковских счетов.

    Законопроект также предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, что, по мнению авторов, снизит административную нагрузку без ущерба для бюджета.

    Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу ненулевых деклараций при отсутствии признаков иных нарушений, при этом размер штрафа будет определяться исходя из добровольно задекларированной суммы налога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановления операций по банковским счетам россиян при наличии налоговой задолженности.

    Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о необходимости справедливой налоговой системы в России. Он считает, что ставка подоходного налога 13% не должна меняться для граждан с доходом до 150 тыс. рублей в месяц.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    26 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран пригрозил ответными мерами из-за нападений США на коммерческий флот в провинции Хормозган, назвав американскую сторону ненадежным участником дипломатического урегулирования, говорится в заявлении иранского МИД.

    Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

    Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

    Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.

    26 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Захарова заявила о безвозвратности выданных Киеву международных кредитов

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовая помощь, предоставляемая Киеву международными институтами, уходит в пустоту., она никогда не вернется и не окупится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Средства, выделенные для финансирования Киева со стороны международных структур, никогда не вернутся и не окупятся, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Международного форума по безопасности.

    «МВФ, Всемирный банк, наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим, несмотря на то, что все понимают, что этот режим неплатежеспособный», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что только по линии Международного валютного фонда Украине с 2022 года было выделено и обещано финансирование на сумму 23,7 млрд долларов. Захарова добавила, что даже с точки зрения экономических показателей эти деньги идут в яму и никогда не принесут отдачи.

    Захарова рассказала о трехкратном превышении объемов западного финансирования Украины над помощью всему Африканскому континенту.

    В январе Киев обратился к Международному валютному фонду за новой программой поддержки.

    Бывший украинский премьер Николай Азаров оценил размер похищенной киевскими чиновниками иностранной помощи в 108 млрд долларов.

    26 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    ЦБ отказался комментировать стратегию по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк отказался комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, поскольку считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.

    Банк России не стал раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает РИА «Новости». Накануне Арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с европейской площадки около 200 млрд евро по заявлению отечественного регулятора.

    «Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными», – заявили в пресс-службе Центробанка.

    Активы ЦБ были заблокированы весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Основная часть замороженных средств, оцениваемая в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится на счетах Euroclear.

    В декабре прошлого года Банк России обратился в столичный арбитраж с иском из-за незаконных действий депозитария. В середине мая суд удовлетворил требования на сумму 18,17 трлн рублей. Однако в Euroclear подчеркнули, что средства останутся заблокированными из-за международных санкций.

    В ответ на это 22 мая регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза. ЦБ оспаривает нормативный акт, который позволяет использовать российские активы для финансовой поддержки Киева, называя это скрытой формой легализации экспроприации суверенных средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации.

    В ответ компания Euroclear заявила о сохранении блокировки российских активов.

    После этого Центральный банк потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Во вторник суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear.

    26 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Экологи выявили серное загрязнение Азии после американских бомбардировок Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Пожары на разрушенных нефтебазах Тегерана привели к выбросу 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые стремительно распространились на 300 тыс. кв.километров вглубь континента, сообщили в пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Китайские исследователи зафиксировали последствия уничтожения предприятий по переработке нефти в Тегеране, передает ТАСС.

    В результате мартовских атак в воздух попало около 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые распространились на площади 300 тыс. кв. километров.

    «Проведенный учеными анализ спутниковых данных показал, что даже краткосрочный пожар на нефтебазах, который длился порядка одного-двух дней, привел к попаданию в атмосферу огромного количества загрязнителей, распределившихся по территории площадью в 300 тыс. кв. километров. Порожденный ими «черный дождь» представляет большую опасность для общественного здоровья и состояния атмосферы», – сообщила пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Группа климатологов под руководством Чжана Пэна изучила информацию со спутников Фэнъюнь-3 и Sentinel-5P. Аппараты показали, что токсичное облако ушло на северо-восток, достигнув Восточной Азии через два дня после ударов. Ученые полагают, что эти выбросы серьезно повлияли на местные экосистемы.

    В дальнейшем специалисты из Китая намерены развернуть новую орбитальную группировку. Это поможет непрерывно фиксировать скачки уровня вредных веществ по всей планете для изучения последствий подобных катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, густой дым затянул небо над Тегераном после обстрела топливных объектов. Горящие резервуары с нефтью спровоцировали выпадение кислотных ливней на улицы города. Жители иранской столицы массово жаловались на мигрени и раздражение кожи из-за токсичных осадков.

    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    27 мая 2026, 00:53 • Новости дня
    Силуанов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Текущая конъюнктура нефтяного рынка не должна влиять на долгосрочные цели бюджетной политики страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанову был задан вопрос о том, какой эффект на бюджет окажет нынешняя конъюнктура нефтяного рынка. «Базовая цена на нефть (цена отсечения) – параметр долгосрочной бюджетной политики. То есть говорить о ее значении на каждый конкретный год не совсем корректно», – приводит ответ Силуанова «Коммерсантъ».

    По его словам, ежегодная корректировка этого показателя привела бы к размыванию целеполагания бюджетного правила, уровень базовой цены на нефть рассчитывается на горизонт от десяти лет и более. На столь длинной дистанции влияние текущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке на баланс рынка остается неочевидным. Стремление к энергетической безопасности подталкивает потребителей к альтернативным источникам энергии.

    Силуанов отметил, что разногласия между странами-экспортерами могут спровоцировать резкое падение нефтяных котировок, при котором на рынке останутся лишь компании с минимальными издержками добычи. В условиях растущего геополитического давления на логистику «чистая» цена реализации российской нефти сохраняется ниже мирового уровня, и рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не стоит.

    Министр подчеркнул необходимость консервативного подхода к определению базовой цены. В качестве ответа на вопрос о возможном «плане Б» он назвал наличие достаточных резервов в Фонде национального благосостояния. Благоприятной ценовой конъюнктурой необходимо воспользоваться для восполнения ФНБ и снижения долгового бремени нефтяных компаний, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов анонсировал изменение параметров федерального бюджета из-за новых макроэкономических условий.

    Глава ведомства указал на необходимость обеспечения финансовых обязательств страны даже в период очень низких цен на нефть.

    Месяцем ранее он назвал неактуальными прежние темпы снижения цены отсечения углеводородов в бюджетном правиле.

    26 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Генконсульство в Дубае: У задержанной с наркотиками россиянки жалоб нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская гражданка, задержанная в Дубае с чемоданом наркотиков, не заявляла о нарушении своих прав и уже получила первичные юридические консультации, сообщили в генконсульстве РФ.

    В генконсульстве России в Дубае сообщили РИА «Новости», что «жалоб на нарушение прав со стороны задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае российской гражданки не поступало. Необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством».

    В дипмиссии уточнили, что вопросы установления принадлежности багажа и обстоятельств задержания находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ. При необходимости Генеральное консульство выразило готовность оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.

    В генконсульстве добавили, что ведомству известно о ситуации, россиянка арестована и поддерживает контакт с консульскими сотрудниками. По данным дипмиссии, ей оказывается необходимая консульская поддержка, а по линии Генконсульства уже были предоставлены первичные юридические консультации.

    Ранее во вторник стало известно, что россиянка Карина из Ивановской области, задержанная в ОАЭ с чемоданом наркотиков, считает себя жертвой подставы со стороны своего британского спутника.

    До этого сообщалось, что посольство России в Армении принимает меры для поиска 69-летней россиянки, пропавшей при транзитной пересадке в ереванском аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства задержания на Бали двух россиянок по подозрению в организации проституции и подчеркивает отсутствие официальных уведомлений от местных властей.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали потерю Арменией 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    27 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точечного удара по северной части сектора Газа погиб главарь вооруженных формирований палестинского движения Мухаммед Уде, занимавший эту должность около двух недель.

    Вооруженные силы Израиля подтвердили уничтожение Мухаммеда Уде, передает ТАСС. Он был убит накануне в ходе прицельной атаки на севере анклава.

    По информации военных, убитый командовал боевым крылом организации всего две недели. Он занял этот пост после ликвидации прежнего лидера Иззэддина аль-Хаддада, который также погиб при точечном ударе.

    Ранее Мухаммед Уде руководил разведывательным штабом палестинского движения. На этой должности он занимался планированием и координацией масштабного нападения боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали сектор Газа для устранения предыдущего руководителя военного крыла ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада.

    Представители палестинского движения признали факт гибели этого высокопоставленного командира.

    Годом ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции для полной ликвидации радикальной организации.


