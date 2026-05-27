Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.
FT: Доноры не направили ни доллара в фонд «Совета мира» по Газе
По данным Financial Times, с момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета не поступило никаких средств, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия финансирования и политической неопределенности реализация проектов по восстановлению палестинского анклава сильно замедлилась.
«Ни доллара не поступило», – заявил источник британского издания, комментируя текущее состояние счетов организации. В феврале президент США обещал, что участники объединения направят на помощь региону семь млрд долларов, однако эти планы пока не реализованы.
В середине ноября прошлого года Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ поддержали 13 членов совета, Россия и Китай от голосования воздержались. План предусматривает временное международное управление анклавом и развертывание стабилизационных сил.
В январе американский президент США объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.
Еще осенью прошлого года арабские страны отказались финансировать восстановление анклава на условиях США.
В феврале Россия первой приняла решение предоставить Палестине один миллиард долларов помощи.