Глава комитета Госдумы Макаров: Налоговая система должна быть справедливой

Tекст: Ольга Никитина

«Я должен знать, на что, как используются мои налоги, иначе я любую ставку сочту несправедливой. Я могу подумать, что мои налоги используются неправильно», – пояснил он в интервью «Ведомостям».

Макаров задался вопросом, как сделать ставку справедливой по отношению к доходам. «Принцип простой: кто больше зарабатывает, у кого больше возможностей, тот больше и платит. Но это не всегда работает в жизни. Возьмем, например, молодую семью. Оба супруга работают, получают зарплату. Рождается первый ребенок – жена уходит с работы. Зарплата мужа начинает делиться фактически на троих. Появляется второй ребенок – на четверых, и т. д. Допускаю, что отец хорошо зарабатывает, но при расчете на члена семьи его доход выглядит скромнее. Этот момент тоже необходимо учитывать», – указал глава комитета Госдумы.

«Когда мы говорим о подоходном налоге, необходимо задействовать механизм вычетов – прежде всего для тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Как правило, это семьи с детьми. Это и есть справедливость в данном случае», – объяснил он.

Также Макаров заявил, что прогрессивная ставка не должна коснуться подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может платить больше в силу своего достатка.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.